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Общество

"Казахмыс" направил 2,44 млрд тенге на обновление инфраструктуры производственных объектов

Обновление социально-бытовой инфраструктуры предприятий, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 17:41 Фото: "Казахмыс"
Корпорация "Казахмыс" приступила к реализации масштабной программы обновления социально-бытовой инфраструктуры производственных объектов.

На капитальные и текущие ремонты административно-бытовых корпусов, здравпунктов, общежитий, столовых, душевых, лабораторий и других объектов направлено 2,44 млрд тенге. Программа является частью системной работы компании по созданию современных, безопасных и комфортных условий труда для работников.

Программа охватывает производственные комплексы в Жезказгане, Балхаше, Караганде и Шатырколе. В общей сложности предусмотрено обновление более 80 объектов, которыми ежедневно пользуются работники предприятий.

В настоящее время на предприятиях завершается подготовительный этап программы, включающий мобилизацию подрядных организаций, поставку материалов и подготовку объектов к строительно-монтажным работам.

Обновление социально-бытовой инфраструктуры предприятий, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 17:41

Фото: "Казахмыс"

На Q.I.Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi программа включает обновление 38 объектов. Работы уже начались в здравпункте Жезказганской обогатительной фабрики и административно-бытовом корпусе ЭРСУ, на остальных объектах завершается подготовка к началу ремонта.

На Balgash Tau-ken ondirisi ремонтные работы будут проведены на объектах социальной инфраструктуры, включая административно-бытовой корпус РМСУ и столовую рудника Саяк.

На производственной площадке Nurqazgan Tau-ken ondirisi уже ведутся ремонтные работы в административно-бытовом корпусе Нурказганского рудника.

Обновление социально-бытовой инфраструктуры предприятий, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 17:41

Фото: "Казахмыс"

На Qaragayly Tau-ken ondirisi реализуется подготовительный этап программы, который предшествует началу ремонтных работ на рудниках Абыз и Хаджиконган, а также Карагайлинской обогатительной фабрики.

На Shatyrkol-Jaysan Tau-ken ondirisi проводится мобилизация персонала и ресурсов, что позволит в ближайшее время приступить к выполнению запланированных работ.

Реализация программы осуществляется по утвержденному графику. По мере завершения подготовительного этапа ремонтные работы будут последовательно развернуты на всех предусмотренных объектах.

Обновление социально-бытовой инфраструктуры предприятий, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 17:41

Фото: "Казахмыс"

Развитие социально-бытовой инфраструктуры остается одним из приоритетов "Казахмыса". Компания последовательно инвестирует в создание современных условий труда, рассматривая комфортную бытовую среду как важный элемент промышленной безопасности, сохранения здоровья работников и повышения привлекательности рабочих профессий.

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Айсулу Омарова
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