18-летний казахстанец показал в соцсетях, как пытался скрыться от полиции на эндуро: чем все закончилось

Фото: Instagram/skan_krg

В Караганде установлен и задержан местный житель, который, грубо нарушая правила дорожного движения (ПДД), пытался скрыться от полицейских на мотоцикле. Подробности 16 июня 2026 года раскрыли в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Видеозаписи своих противоправных действий 18-летний карагандинец публиковал в социальных сетях. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SKANDAL КАРАГАНДА | НОВОСТИ (@skan_krg) Установлено, что молодой человек, управляя мотоциклом класса эндуро, неоднократно превышал установленную скорость, игнорировал требования дорожных знаков и создавал угрозу безопасности других участников дорожного движения. Кроме того, он не выполнил законное требование сотрудников полиции об остановке, проехал на запрещающий сигнал светофора и продолжил движение, пытаясь избежать ответственности. "Свои действия правонарушитель снимал на видео и размещал в социальных сетях, демонстрируя опасное поведение на дорогах общего пользования. В результате комплекса оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками патрульной полиции, личность нарушителя была установлена, после чего он был задержан". Пресс-служба ДП Карагандинской области В отношении молодого человека составлены материалы по фактам: проезда на запрещающий сигнал светофора;

невыполнения законного требования сотрудника органов внутренних дел об остановке транспортного средства;

управления транспортным средством без государственного регистрационного номера;

управления транспортным средством без водительского удостоверения. "Правонарушитель водворен в камеру временного задержания. Собранные материалы направлены в суд для принятия процессуального решения. Мотоцикл водворен на штрафстоянку". Пресс-служба ДП Карагандинской области Стражи порядка напоминают гражданам, что демонстративное игнорирование требований законодательства, опасное вождение и неповиновение законным требованиям сотрудников полиции неизбежно влекут предусмотренную законом ответственность. Ранее в МВД раскрыли итоги масштабной операции, проведенной по всему Казахстану.

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