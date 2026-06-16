18-летний казахстанец показал в соцсетях, как пытался скрыться от полиции на эндуро: чем все закончилось
Видеозаписи своих противоправных действий 18-летний карагандинец публиковал в социальных сетях.
Установлено, что молодой человек, управляя мотоциклом класса эндуро, неоднократно превышал установленную скорость, игнорировал требования дорожных знаков и создавал угрозу безопасности других участников дорожного движения.
Кроме того, он не выполнил законное требование сотрудников полиции об остановке, проехал на запрещающий сигнал светофора и продолжил движение, пытаясь избежать ответственности.
"Свои действия правонарушитель снимал на видео и размещал в социальных сетях, демонстрируя опасное поведение на дорогах общего пользования. В результате комплекса оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками патрульной полиции, личность нарушителя была установлена, после чего он был задержан".Пресс-служба ДП Карагандинской области
В отношении молодого человека составлены материалы по фактам:
- проезда на запрещающий сигнал светофора;
- невыполнения законного требования сотрудника органов внутренних дел об остановке транспортного средства;
- управления транспортным средством без государственного регистрационного номера;
- управления транспортным средством без водительского удостоверения.
"Правонарушитель водворен в камеру временного задержания. Собранные материалы направлены в суд для принятия процессуального решения. Мотоцикл водворен на штрафстоянку".Пресс-служба ДП Карагандинской области
Стражи порядка напоминают гражданам, что демонстративное игнорирование требований законодательства, опасное вождение и неповиновение законным требованиям сотрудников полиции неизбежно влекут предусмотренную законом ответственность.
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