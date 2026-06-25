На проспекте аль-Фараби в Алматы устанавливают металлические отбойники

В Алматы на проспекте аль-Фараби начали устанавливать разделительные барьеры, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие фото появились в соцсетях. В акимате города 25 июня 2026 года пояснили, что работы по монтажу металлических барьерных ограждений дорожного типа "криволинейный брус" ведутся по пр. аль-Фараби на участке между пр. Достык и Назарбаева. Ограждения устанавливают для повышения уровня безопасности дорожного движения, снижения аварийности и предотвращения выезда транспортных средств на полосу встречного движения.

Фото: акимат Алматы

"Установка барьерного ограждения предусмотрена в целях физического разделения встречных транспортных потоков, повышения уровня пассивной безопасности участников дорожного движения и минимизации риска возникновения дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на полосу встречного движения", – отметили в акимате.

Фото: акимат Алматы

Завершение работ и ввод ограждений в эксплуатацию планируется до 10 июля.

21 марта 2026 года в Алматы на пр. аль-Фараби три человека погибли в страшном ДТП. Водитель Zeekr, который был пьян, выехав на встречную полосу, столкнулся с Mercedes, в результате чего водитель и двое пассажиров второго авто погибли на месте. Водителя приговорили к 10 годам лишения свободы.

