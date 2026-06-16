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Общество

Запрет на парковку во дворах с 1 июля: в МВД сделали официальное заявление

Парковка в Астане, парковки в Астане, паркинг, парковочное место, парковочные места, платная парковка, платные парковки, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 11:44 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Сегодня, 16 июня 2026 года, в Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана сделали официальное разъяснение касательно парковок на придомовых территориях, сообщает Zakon.kz.

Как отметила пресс-секретарь ведомства Шугыла Турлыбек, в социальных сетях распространяется информация о введении с 1 июля текущего года норм, запрещающих стоянку транспортных средств на придомовых территориях.

"В этой связи МВД разъясняет, что изменений в правила дорожного движения в этой части не вносились. Требования к остановке и стоянке транспортных средств остаются прежними. В то же время отмечаем, что запреты на стоянку и остановку транспортных средств на клумбах, газонах, детской и спортивной площадках является действующими нормами ПДД", – подчеркнула она.

Вместе с тем МВД в очередной раз призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать требования правил дорожного движения, быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, а также проявлять взаимное уважение и ответственность.

"Особое внимание обращаем на необходимость обеспечения безопасности детей. Родителям и законным представителям рекомендуется усилить контроль за их поведением, регулярно разъяснять правила безопасного поведения на улице и недопустимость игр на проезжей части, вблизи дорог и иных местах, представляющих опасность для жизни и здоровья".Шугыла Турлыбек

Казахстанцам напомнили, что только совместными усилиями возможно обеспечить безопасность дорожного движения и предотвратить дорожно-транспортные происшествия.

Ранее в ряде СМИ и социальных сетей появилась информация о якобы вводимом с 1 июля 2026 года запрете на парковку автомобилей возле жилых домов в Казахстане. 15 июня в Министерстве промышленности и строительства РК заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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