Парковка во дворах: в Казахстане уточнили правила для водителей

В ряде СМИ и социальных сетей появилась информация о якобы вводимом с 1 июля 2026 года запрете на парковку автомобилей возле жилых домов в Казахстане. В Министерстве промышленности и строительства РК заявили, что эти сведения не соответствуют действительности, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в ведомстве, приказ "Об утверждении Типовых правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов" не вводит новых ограничений на парковку транспортных средств у жилых домов. Документ направлен на приведение нормативной базы в соответствие со Строительным кодексом и переутверждение действующих норм благоустройства.

Отмечается, что положения, закрепленные в новых правилах, ранее уже действовали в аналогичном документе, утвержденном в 2015 году и актуализированном в 2024 году. Существенных изменений, касающихся парковки автомобилей, не предусмотрено.

В ведомстве уточнили, что нормы не запрещают гражданам оставлять автомобили на специально предназначенных парковочных местах возле жилых домов. Речь идет исключительно о регулировании складирования имущества на прилегающих территориях, где конкретизирован перечень предметов, не допускаемых к длительному хранению.

При этом уточняется, что под такие ограничения могут подпадать автотранспортные средства, прицепы и тележки только в случае их длительного хранения на территории общего пользования, а не в рамках обычной парковки.

Также подчеркивается, что указанные правила не регулируют вопросы дорожного движения, организации парковок и эксплуатации транспорта.

В министерстве призвали граждан опираться на официальные источники информации и не распространять недостоверные трактовки нормативных документов.

Ранее в МИД прокомментировали слухи о центрах для беженцев в Казахстане.