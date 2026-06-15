Парковка во дворах: в Казахстане уточнили правила для водителей
Как пояснили в ведомстве, приказ "Об утверждении Типовых правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов" не вводит новых ограничений на парковку транспортных средств у жилых домов. Документ направлен на приведение нормативной базы в соответствие со Строительным кодексом и переутверждение действующих норм благоустройства.
Отмечается, что положения, закрепленные в новых правилах, ранее уже действовали в аналогичном документе, утвержденном в 2015 году и актуализированном в 2024 году. Существенных изменений, касающихся парковки автомобилей, не предусмотрено.
В ведомстве уточнили, что нормы не запрещают гражданам оставлять автомобили на специально предназначенных парковочных местах возле жилых домов. Речь идет исключительно о регулировании складирования имущества на прилегающих территориях, где конкретизирован перечень предметов, не допускаемых к длительному хранению.
При этом уточняется, что под такие ограничения могут подпадать автотранспортные средства, прицепы и тележки только в случае их длительного хранения на территории общего пользования, а не в рамках обычной парковки.
Также подчеркивается, что указанные правила не регулируют вопросы дорожного движения, организации парковок и эксплуатации транспорта.
В министерстве призвали граждан опираться на официальные источники информации и не распространять недостоверные трактовки нормативных документов.
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