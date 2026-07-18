МВД сделало срочное напоминание для казахстанцев
Фото: Zakon.kz
Сегодня, 18 июля 2026 года, в Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана вновь обратились к родителям со срочным напоминанием, сообщает Zakon.kz.
Анализ оперативных сводок показал, что падение детей из окон остается одной из самых частых причин детского травматизма в быту, особенно в городских условиях.
"В летний период при открытых окнах риск несчастных случаев существенно возрастает. Особенно риску падения подвержены дети в возрасте от 2 до 5 лет, то есть когда ребенок еще не в состоянии оценить опасность открытых окон и ненадежность москитных сеток. К сожалению, не все родители это понимают".Пресс-служба МВД РК
С начала текущего года в стране уже зарегистрировано 169 фактов падения детей из окон, в 14 случаях дети от полученных травм погибли.
"Основной причиной являются оставление детей без присмотра, открытый доступ к окнам, бесконтрольность со стороны родителей".Пресс-служба МВД РК
Для недопущения несчастных случаев Министерство внутренних дел Казахстана настоятельно рекомендуем всем родителям:
- не оставлять малолетних детей без присмотра в комнате с открытыми окнами;
- не использовать москитные сетки без соответствующей защиты;
- установить на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно;
- отодвинуть от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник;
- защитить окна, установив оконные решетки.
"Уважаемые родители, помните, что безопасность детей зависит только от вас. Берегите себя и своих близких!" – подчеркнули в пресс-службе МВД РК.
13 июля 2026 года в МВД заявили, что в летний период в Казахстане значительно возрастает риск выпадения детей из окон. В связи с этим гражданам напомнили 4 важных правила.
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