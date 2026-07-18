#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+37°
$
469.83
536.83
5.97
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+37°
$
469.83
536.83
5.97
Общество

МВД сделало срочное напоминание для казахстанцев

МВД РК, Министерство внутренних дел РК, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 09:54 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 18 июля 2026 года, в Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана вновь обратились к родителям со срочным напоминанием, сообщает Zakon.kz.

Анализ оперативных сводок показал, что падение детей из окон остается одной из самых частых причин детского травматизма в быту, особенно в городских условиях.

"В летний период при открытых окнах риск несчастных случаев существенно возрастает. Особенно риску падения подвержены дети в возрасте от 2 до 5 лет, то есть когда ребенок еще не в состоянии оценить опасность открытых окон и ненадежность москитных сеток. К сожалению, не все родители это понимают".Пресс-служба МВД РК

С начала текущего года в стране уже зарегистрировано 169 фактов падения детей из окон, в 14 случаях дети от полученных травм погибли.

"Основной причиной являются оставление детей без присмотра, открытый доступ к окнам, бесконтрольность со стороны родителей".Пресс-служба МВД РК

Для недопущения несчастных случаев Министерство внутренних дел Казахстана настоятельно рекомендуем всем родителям:

  • не оставлять малолетних детей без присмотра в комнате с открытыми окнами;
  • не использовать москитные сетки без соответствующей защиты;
  • установить на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно;
  • отодвинуть от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник;
  • защитить окна, установив оконные решетки.
"Уважаемые родители, помните, что безопасность детей зависит только от вас. Берегите себя и своих близких!" – подчеркнули в пресс-службе МВД РК.

13 июля 2026 года в МВД заявили, что в летний период в Казахстане значительно возрастает риск выпадения детей из окон. В связи с этим гражданам напомнили 4 важных правила.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
МВД РК, Министерство внутренних дел РК
18:00, 06 апреля 2026
Камеры уже выявляют: МВД обратилось к водителям с важным напоминанием
МВД РК, Министерство внутренних дел РК
09:12, 13 мая 2026
"Вплоть до пожизненного": жесткое предупреждение сделало МВД перед каникулами
Социальные сети, социальная сеть, приложение, приложения, телефон, мобильный интернет, соцсеть, соцсети
09:07, 26 января 2026
МВД сделало срочное предупреждение о знакомствах в соцсетях
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Иртыш&quot; расторг контракт с казахстанским хавбеком Мирасом Оматаем по согласию сторон
10:05, Сегодня
"Иртыш" расторг контракт с казахстанским хавбеком Мирасом Оматаем по согласию сторон
Стал известен состав сборной Казахстана на Кубок мира по стендовой стрельбе в Китае
09:20, Сегодня
Стал известен состав сборной Казахстана на Кубок мира по стендовой стрельбе в Китае
Стало известно, почему Луиш Нани не поможет &quot;Актобе&quot; в матче против &quot;Алтая&quot; в КПЛ
08:35, Сегодня
Стало известно, почему Луиш Нани не поможет "Актобе" в матче против "Алтая" в КПЛ
Пэдди Пимблетт
07:48, Сегодня
Пимблетт заявил о готовности подраться с Царукяном
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: