МВД сделало срочное напоминание для казахстанцев

Сегодня, 18 июля 2026 года, в Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана вновь обратились к родителям со срочным напоминанием, сообщает Zakon.kz.

Анализ оперативных сводок показал, что падение детей из окон остается одной из самых частых причин детского травматизма в быту, особенно в городских условиях.

"В летний период при открытых окнах риск несчастных случаев существенно возрастает. Особенно риску падения подвержены дети в возрасте от 2 до 5 лет, то есть когда ребенок еще не в состоянии оценить опасность открытых окон и ненадежность москитных сеток. К сожалению, не все родители это понимают". Пресс-служба МВД РК

С начала текущего года в стране уже зарегистрировано 169 фактов падения детей из окон, в 14 случаях дети от полученных травм погибли.

"Основной причиной являются оставление детей без присмотра, открытый доступ к окнам, бесконтрольность со стороны родителей". Пресс-служба МВД РК

Для недопущения несчастных случаев Министерство внутренних дел Казахстана настоятельно рекомендуем всем родителям:

не оставлять малолетних детей без присмотра в комнате с открытыми окнами;

не использовать москитные сетки без соответствующей защиты;

установить на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно;

отодвинуть от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник;

защитить окна, установив оконные решетки.

"Уважаемые родители, помните, что безопасность детей зависит только от вас. Берегите себя и своих близких!" – подчеркнули в пресс-службе МВД РК.

13 июля 2026 года в МВД заявили, что в летний период в Казахстане значительно возрастает риск выпадения детей из окон. В связи с этим гражданам напомнили 4 важных правила.