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Общество

Премьер-министр Казахстана поручил создать "озеро данных" для транспортной отрасли

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 12:01 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 16 июня 2026 года поручил Министерству транспорта и КТЖ до конца года принять меры по созданию "озера данных" для управления транспортно-логистической цепочкой, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Кабмина озвучил, что многими странами мира, такими как Китай, Япония, Европейский союз, активно проводится работа по внедрению цифровых решений и искусственного интеллекта в сфере транспорта.

"Они служат для оптимизации графиков движения поездов, сокращения простоев, повышения пропускной способности и качества содержания сети. Министерству транспорта совместно с компанией "КТЖ" необходимо до конца текущего года принять меры по созданию "озера данных", которое облегчит управление всей транспортно-логистической цепочкой в режиме реального времени. В целом перед министерством стоят задачи по улучшению качества сервиса на железнодорожном транспорте, росту транзитных перевозок и экспортных грузоперевозок", – дополнил Бектенов.

Он заявил, что соответствующие решения по развитию отрасли должны приниматься в проактивном формате для обеспечения развития экономики Казахстана в целом.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов потребовал не допускать дальнейших задержек с поставками вагонов компании Stadler.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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