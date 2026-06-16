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Общество

Премьер-министр РК назвал одну из главных задач Минтранспорта на этот год

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезда, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, пассажиры поездов, пассажиры поезда , фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 12:11 Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 16 июня 2026 года назвал одну из главных задач Министерства транспорта и КТЖ на текущий год, передает корреспондент Zakon.kz.

По поручению президента в текущем году планируется завершить ряд крупных инфраструктурных проектов.

"Среди них "Дарбаза – Мактаарал", "Мойынты – Кызылжар". Необходимо в ноябре текущего года запустить движение по данным линиям. Открытие новых путей позволит обеспечить в текущем году рост транзитных перевозок до 55 млн тонн. Это на сейчас одна из самых главных задач Министерства транспорта и КТЖ. В то же время мы не должны ограничиваться имеющимися проектами. Для обеспечения дальнейшего роста экономики страны и становления транспортно-логистического хаба на евразийском пространстве необходима подготовка следующего этапа развития железнодорожной инфраструктуры страны", – сказал Олжас Бектенов.

Он также отметил, что представленный трехлетний план развития железнодорожной отрасли в целом поддерживается.

"Министерству транспорта, фонду "Самрук-Қазына" и компании "Қазақстан темір жолы" надо незамедлительно приступить к разработке технической документации с определением источников финансирования по всем перспективным инфраструктурным проектам. Все решения должны приниматься на опережение, исходя из прогнозируемого роста грузопотоков, транзитных перевозок и долгосрочных потребностей экономики. Также одной из мер по повышению грузоперевозок в экспортной и транзитной сферах является расширение межгосударственных стыков пунктов пропуска", – дополнил Бектенов.

По его мнению, для этого следует проводить постоянную работу по выработке совместных решений с железнодорожными администрациями соседних стран.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов потребовал не допускать дальнейших задержек с поставками вагонов компании Stadler.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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