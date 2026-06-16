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Общество

Названы сроки завершения реконструкции вокзалов в Казахстане

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, скоростной поезд, Тальго, пассажиры, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 12:13 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 16 июня 2026 года поручил обеспечить своевременное завершение модернизации железнодорожных вокзалов и назвал сроки ввода в эксплуатацию первых обновленных объектов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что одним из важных вопросов на сегодня является своевременное завершение модернизации и реконструкции железнодорожных вокзалов.

"Его можно считать социальным проектом, так как он направлен на улучшение пассажирской инфраструктуры, повышение комфорта и качества обслуживания населения. По линии правительства все вопросы решены. Акимы должны на еженедельной основе лично осматривать ход реконструкции и оперативно решать возникающие вопросы, обеспечив соблюдение графика и качество работ. Совместно с подрядными организациями принимайте меры по увеличению сил и технических средств на местах", – озвучил глава Кабмина.

Бектенов заявил, что к 1 июля должны принять первых пассажиров 30 обновленных вокзалов, а к 1 октября должны быть завершены работы по остальным вокзалам, за исключением реставрационных работ на исторических вокзалах Астаны, Алматы и Туркестана.

Немного ранее премьер-министр Казахстана поручил создать "озеро данных" для транспортной отрасли.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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