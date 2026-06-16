Спутниковым интернетом хотят обеспечить все поезда до конца лета

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Заместитель председателя правления по стратегии и цифровизации АО "НК "Қазақстан темір жолы" Ануар Ахметжанов на пресс-конференции в правительстве 16 июня 2026 года рассказал, когда интернет появится в поездах, передает корреспондент Zakon.kz.

Ануар Ахметжанов заявил, что понимает данные требования со стороны пассажиров. "Это очень актуальный вопрос. В сегодняшнем мире без интернета вообще сложно. Если вы внимательно следите за новостями КТЖ, в прошлом году мы провели два больших пилота с использованием низкоорбитальных спутниковых систем. Использовали OneWeb и Starlink. Естественно, мы должны были проверить их техническую способность предоставить необходимый уровень услуги. На поездах Астана – Мангистау, Астана – Шымкент данные услуги были опробованы. Они показали, что, действительно, данную услугу в поездах можно оказывать. Сегодня мы начинаем масштабную работу по обеспечению интернетом наших пассажирских поездов. Я говорю только о пассажирских поездах национального перевозчика", – добавил он. По его данным, на сегодня полностью обеспечен интернетом состав Нурлы Жол" – Семей. "Сейчас идет установка терминалов на такие поезда, как Алматы – Павлодар (31-й, 32-й поезд), Павлодар – Туркестан (45-й, 46-й поезд), Нурлы Жол" – Атырау (47-й, 48-й поезд) и еще на ряд поездов. Мы, прежде всего, берем самые "населенные" поезда, чтобы большинство людей наших могли протестировать и почувствовать интернет в этих поездах. По нашим планам, до конца лета мы планируем все основные маршруты обеспечить спутниковым интернетом", – резюмировал спикер. 16 июня 2026 года сообщалось, что премьер-министр Олжас Бектенов потребовал не допускать дальнейших задержек с поставками вагонов компании Stadler.

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