В КТЖ объяснили причины опоздания пассажирских поездов

Заместитель председателя правления по стратегии и цифровизации АО "НК "Қазақстан темір жолы" Ануар Ахметжанов 16 июня 2026 года на брифинге в правительстве объяснил, с чем связаны случаи опоздания пассажирских поездов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер подтвердил, что случаи опоздания поездов действительно есть. По его словам, чаще всего они происходят в летний период проведения ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре.

"Это не дифференцируется на пригородные либо обычные пассажирские поезда. В целом все поезда, перевозящие пассажиров, в той или иной мере зависят от тех ограничений, которые вводятся в результате ремонтных работ. Для пригородных поездов отдельной категории нет. Пригородные поезда, так же как и пассажирские, находятся в приоритете. И вот до этого был вопрос по поводу приоритетности поездов. У нас официально закреплен приоритет именно за пассажирскими поездами", – заявил он.

По его словам, пригородные поезда обслуживаются наравне с другими пассажирскими составами. При этом в железнодорожной системе официально закреплен приоритет именно за пассажирскими перевозками.

"Поэтому при равных условиях с другими видами перевозок пассажирские поезда имеют преимущество как при построении графика движения, так и при пропуске поездов в определенных ситуациях. Да, такие факты есть. Отдельные случаи можно рассмотреть более детально и назвать конкретную причину опоздания того или иного поезда. Но если говорить в целом, то на сегодняшний день основной причиной являются масштабные ремонтные работы. Также влияние оказывают работы по реконструкции вокзалов, поскольку перроны непосредственно влияют на пропускную способность инфраструктуры и ограничивают ее. Поэтому опоздания поездов в текущем году связаны именно с этими двумя основными причинами", – сказал Ануар Ахметжанов.

Ранее заместитель председателя правления по стратегии и цифровизации КТЖ Ануар Ахметжанов прокомментировал жалобы на стоимость железнодорожных билетов.