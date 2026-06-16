Партия "Ауыл" продолжает работу над созданием Агробанка

В Астане состоялся круглый стол "Актуальные вопросы финансирования аграрного сектора", в ходе которого эксперты, представители агробизнеса, фермерского сообщества и финансовой сферы обсудили перспективы создания специализированного Агробанка.

Инициатором обсуждения выступила партия "Ауыл", которая продолжает продвигать законодательную инициативу по формированию отдельного финансового института для агропромышленного комплекса.

По мнению участников встречи, одним из ключевых вопросов поддержки сельского хозяйства остается ограниченный доступ к долгосрочному и доступному финансированию. Именно поэтому создание Агробанка вновь стало центральной темой экспертной дискуссии.

Экономист и финансовый эксперт Айдархан Кусаинов отметил, что будущий институт может сыграть важную роль не только в развитии сельхозпроизводства, но и в поддержке сельских территорий в целом.

Фото: пресс-служба партии "Ауыл"

"Мне кажется, правильнее было бы сформулировать идею как Агропромбанк или Банк развития аула. Потому что фермеры по сути – это часть аула. Я считаю, что идея очень интересная, правильная и очень жизнеспособная, если она будет охватывать в целом промышленность и развитие всего аула. Создание такого института позволит более качественно подходить к развитию аулов", – отметил Айдархан Кусаинов.

В ходе обсуждения участники неоднократно подчеркивали, что современная система поддержки АПК требует не только финансовых инструментов, но и комплексного сопровождения сельхозпроизводителей.

Доктор экономических наук, профессор Бауыржан Толысбаев считает, что будущий Агробанк должен выполнять более широкую функцию, чем обычное кредитование. По его мнению, институт может стать площадкой для распространения современных знаний, повышения компетенций фермеров и внедрения лучших международных практик в аграрной сфере.

Фото: пресс-служба партии "Ауыл"

"Улучшение доступа к финансированию в аграрном секторе через Агробанк будет положительно влиять на расширение рыночного кредитования аграрного сектора экономики", – подчеркнул эксперт.

О проблемах, с которыми сегодня сталкиваются предприниматели на практике, рассказала фермер и агроблогер Жулдыз Гафарова. По ее словам, получение финансирования зачастую сопровождается длительными бюрократическими процедурами, отсутствием единой цифровой базы и необходимостью взаимодействовать сразу с несколькими институтами поддержки.

Фото: пресс-служба партии "Ауыл"

"Создание сильного специализированного Агробанка – это не просто каприз бизнеса, это назревшая необходимость, которая позволит нашему агросектору наконец раскрыть свой колоссальный потенциал. Нам нужно не очередное ведомство или оператор, а сильный единый партнер для бизнеса", – заявила фермер.

Отдельное внимание было уделено законодательному сопровождению инициативы. Руководитель Центра правового обеспечения Института парламентаризма Аскар Бектенов представил участникам основные положения проекта закона "Об Агробанке" и рассказал о его ожидаемых социально-экономических эффектах.

Фото: пресс-служба партии "Ауыл"

По его словам, документ предусматривает создание правовых механизмов, которые позволят снизить финансовые риски в аграрном секторе и повысить доступность кредитных ресурсов для сельхозтоваропроизводителей. Кроме того, реализация инициативы может стать дополнительным фактором укрепления продовольственной безопасности и устойчивого развития сельских территорий.

По итогам круглого стола участники подготовили ряд предложений по совершенствованию системы финансирования агропромышленного комплекса. Сформированный пакет рекомендаций планируется направить в правительство РК для дальнейшего рассмотрения в рамках работы над мерами поддержки отечественных сельхозпроизводителей.

В партии "Ауыл" подчеркнули, что работа по продвижению инициативы создания Агробанка будет продолжена. Предложения экспертов, финансистов и представителей агробизнеса планируется использовать при дальнейшей проработке законодательных механизмов поддержки аграрного сектора.