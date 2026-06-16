Аким Алматы провел совещание с директорами школ по вопросам качества образования и безопасности детей
Особое внимание уделено внедрению современных цифровых решений в образовательный процесс в соответствии с задачами, определенными главой государства по развитию искусственного интеллекта и его применению в системе образования.
"Алматы является центром науки и образования страны. Перед системой образования стоят важные задачи по повышению качества обучения, укреплению дисциплины, обеспечению безопасности детей и эффективному использованию бюджетных средств", – отметил Дархан Сатыбалды.
В городе функционируют 360 организаций среднего образования, в которых обучаются более 357 тыс. детей. Образовательный процесс обеспечивают около 30 тыс. педагогов. На развитие сферы образования в 2026 году предусмотрено 434 млрд тенге, что составляет 15,4% бюджета города.
Одним из ключевых вопросов совещания стало повышение качества образования. По итогам четвертой четверти 2025-2026 учебного года показатель качества знаний в Алматы составил 66%. Вместе с тем аким города подчеркнул необходимость усиления работы, отметив, что образовательная система крупнейшего мегаполиса должна соответствовать высоким требованиям.
Особое внимание уделено школам с низкими показателями качества знаний. Руководству Управления образования поручено провести комплексный анализ причин отставания, разработать индивидуальные планы повышения результатов и обеспечить регулярный мониторинг эффективности принимаемых мер.
Отдельно рассмотрены вопросы инфраструктуры. В настоящее время в городе сохраняется дефицит около 30 тыс. ученических мест. В рамках Карты потребностей до 2030 года предусмотрено строительство 69 школ общей мощностью более 105 тыс. мест. В 2025 году введено 37 объектов образования на 40 тыс. мест, в том числе новые школы в рамках национального проекта "Келешек мектептері".
Аким города поручил усилить контроль за санитарным и техническим состоянием школ, а также обеспечить своевременное устранение выявленных недостатков.
Значительный блок совещания был посвящен вопросам безопасности детей и профилактики правонарушений. В Алматы реализуется комплексная система безопасности в государственных школах, включающая видеонаблюдение, тревожные кнопки, системы контроля доступа и другие меры.
Дархан Сатыбалды подчеркнул необходимость усиления воспитательной работы, раннего выявления детей из группы риска и повышения ответственности руководителей образовательных организаций за безопасность учащихся.
Также были рассмотрены вопросы финансовой дисциплины. Аким города отметил, что руководители школ несут персональную ответственность за законное и эффективное использование бюджетных средств. По итогам проверок поручено усилить внутренний контроль, обеспечить прозрачность государственных закупок и не допускать фактов неэффективного расходования средств.
Отдельное внимание уделено подготовке к летнему периоду и новому учебному году. В текущем году планируется обеспечить летним отдыхом около 293 тыс. школьников. Кроме того, в 159 государственных школах проводится текущий ремонт на общую сумму 3,6 млрд тенге.
По итогам совещания руководству Управления образования поручено обеспечить выполнение поставленных задач, держать на постоянном контроле вопросы качества образования, безопасности детей, подготовки школ и соблюдения принципа "Заң мен Тәртіп" в образовательной сфере.