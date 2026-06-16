Аким Алматы провел совещание с директорами школ по вопросам качества образования и безопасности детей

Дархан Сатыбалды провел совещание с руководителями государственных школ, на котором рассмотрены вопросы текущего состояния системы среднего образования, повышения качества обучения, обеспечения безопасности детей и подготовки образовательных организаций к новому учебному году.

Особое внимание уделено внедрению современных цифровых решений в образовательный процесс в соответствии с задачами, определенными главой государства по развитию искусственного интеллекта и его применению в системе образования.

"Алматы является центром науки и образования страны. Перед системой образования стоят важные задачи по повышению качества обучения, укреплению дисциплины, обеспечению безопасности детей и эффективному использованию бюджетных средств", – отметил Дархан Сатыбалды.

Фото: акимат города Алматы

В городе функционируют 360 организаций среднего образования, в которых обучаются более 357 тыс. детей. Образовательный процесс обеспечивают около 30 тыс. педагогов. На развитие сферы образования в 2026 году предусмотрено 434 млрд тенге, что составляет 15,4% бюджета города.

Одним из ключевых вопросов совещания стало повышение качества образования. По итогам четвертой четверти 2025-2026 учебного года показатель качества знаний в Алматы составил 66%. Вместе с тем аким города подчеркнул необходимость усиления работы, отметив, что образовательная система крупнейшего мегаполиса должна соответствовать высоким требованиям.

Особое внимание уделено школам с низкими показателями качества знаний. Руководству Управления образования поручено провести комплексный анализ причин отставания, разработать индивидуальные планы повышения результатов и обеспечить регулярный мониторинг эффективности принимаемых мер.

Фото: акимат города Алматы

Отдельно рассмотрены вопросы инфраструктуры. В настоящее время в городе сохраняется дефицит около 30 тыс. ученических мест. В рамках Карты потребностей до 2030 года предусмотрено строительство 69 школ общей мощностью более 105 тыс. мест. В 2025 году введено 37 объектов образования на 40 тыс. мест, в том числе новые школы в рамках национального проекта "Келешек мектептері".

Аким города поручил усилить контроль за санитарным и техническим состоянием школ, а также обеспечить своевременное устранение выявленных недостатков.

Значительный блок совещания был посвящен вопросам безопасности детей и профилактики правонарушений. В Алматы реализуется комплексная система безопасности в государственных школах, включающая видеонаблюдение, тревожные кнопки, системы контроля доступа и другие меры.

Дархан Сатыбалды подчеркнул необходимость усиления воспитательной работы, раннего выявления детей из группы риска и повышения ответственности руководителей образовательных организаций за безопасность учащихся.

Фото: акимат города Алматы

Также были рассмотрены вопросы финансовой дисциплины. Аким города отметил, что руководители школ несут персональную ответственность за законное и эффективное использование бюджетных средств. По итогам проверок поручено усилить внутренний контроль, обеспечить прозрачность государственных закупок и не допускать фактов неэффективного расходования средств.

Отдельное внимание уделено подготовке к летнему периоду и новому учебному году. В текущем году планируется обеспечить летним отдыхом около 293 тыс. школьников. Кроме того, в 159 государственных школах проводится текущий ремонт на общую сумму 3,6 млрд тенге.

Фото: акимат города Алматы

По итогам совещания руководству Управления образования поручено обеспечить выполнение поставленных задач, держать на постоянном контроле вопросы качества образования, безопасности детей, подготовки школ и соблюдения принципа "Заң мен Тәртіп" в образовательной сфере.