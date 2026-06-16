#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Аким Алматы провел совещание с директорами школ по вопросам качества образования и безопасности детей

Совещание с директорами школ, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 15:04 Фото: акимат города Алматы
Дархан Сатыбалды провел совещание с руководителями государственных школ, на котором рассмотрены вопросы текущего состояния системы среднего образования, повышения качества обучения, обеспечения безопасности детей и подготовки образовательных организаций к новому учебному году.

Особое внимание уделено внедрению современных цифровых решений в образовательный процесс в соответствии с задачами, определенными главой государства по развитию искусственного интеллекта и его применению в системе образования.

"Алматы является центром науки и образования страны. Перед системой образования стоят важные задачи по повышению качества обучения, укреплению дисциплины, обеспечению безопасности детей и эффективному использованию бюджетных средств", – отметил Дархан Сатыбалды.
Образование и безопасность детей, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 15:04

Фото: акимат города Алматы

В городе функционируют 360 организаций среднего образования, в которых обучаются более 357 тыс. детей. Образовательный процесс обеспечивают около 30 тыс. педагогов. На развитие сферы образования в 2026 году предусмотрено 434 млрд тенге, что составляет 15,4% бюджета города.

Одним из ключевых вопросов совещания стало повышение качества образования. По итогам четвертой четверти 2025-2026 учебного года показатель качества знаний в Алматы составил 66%. Вместе с тем аким города подчеркнул необходимость усиления работы, отметив, что образовательная система крупнейшего мегаполиса должна соответствовать высоким требованиям.

Особое внимание уделено школам с низкими показателями качества знаний. Руководству Управления образования поручено провести комплексный анализ причин отставания, разработать индивидуальные планы повышения результатов и обеспечить регулярный мониторинг эффективности принимаемых мер.

Образование и безопасность детей, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 15:04

Фото: акимат города Алматы

Отдельно рассмотрены вопросы инфраструктуры. В настоящее время в городе сохраняется дефицит около 30 тыс. ученических мест. В рамках Карты потребностей до 2030 года предусмотрено строительство 69 школ общей мощностью более 105 тыс. мест. В 2025 году введено 37 объектов образования на 40 тыс. мест, в том числе новые школы в рамках национального проекта "Келешек мектептері".

Аким города поручил усилить контроль за санитарным и техническим состоянием школ, а также обеспечить своевременное устранение выявленных недостатков.

Значительный блок совещания был посвящен вопросам безопасности детей и профилактики правонарушений. В Алматы реализуется комплексная система безопасности в государственных школах, включающая видеонаблюдение, тревожные кнопки, системы контроля доступа и другие меры.

Дархан Сатыбалды подчеркнул необходимость усиления воспитательной работы, раннего выявления детей из группы риска и повышения ответственности руководителей образовательных организаций за безопасность учащихся.

Образование и безопасность детей, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 15:04

Фото: акимат города Алматы

Также были рассмотрены вопросы финансовой дисциплины. Аким города отметил, что руководители школ несут персональную ответственность за законное и эффективное использование бюджетных средств. По итогам проверок поручено усилить внутренний контроль, обеспечить прозрачность государственных закупок и не допускать фактов неэффективного расходования средств.

Отдельное внимание уделено подготовке к летнему периоду и новому учебному году. В текущем году планируется обеспечить летним отдыхом около 293 тыс. школьников. Кроме того, в 159 государственных школах проводится текущий ремонт на общую сумму 3,6 млрд тенге.

Совещание с директорами школ, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 15:04

Фото: акимат города Алматы

По итогам совещания руководству Управления образования поручено обеспечить выполнение поставленных задач, держать на постоянном контроле вопросы качества образования, безопасности детей, подготовки школ и соблюдения принципа "Заң мен Тәртіп" в образовательной сфере.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
Алматы, школы
11:05, 31 августа 2025
В сентябре в Алматы откроются 12 школ по проекту "Келешек мектептері"
президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
14:10, 08 октября 2025
Токаев провел совещание по вопросам макроэкономической стабильности
Поправки в законы об образовании, наставничестве и безопасности детей
12:34, 26 февраля 2024
О чем говорят поправки в законы по вопросам образования, наставничества и безопасности детей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: пресс-служба КХЛ
18:10, Сегодня
Казахстанский нападающий Шестаков покинул "Адмирал"
Джастин Гейджи
17:54, Сегодня
Чарльз Оливейра предложил сенсационному чемпиону UFC Гейджи бой за два титула
Бибисара Асаубаева
17:44, Сегодня
Бибисара Асаубаева сыграет на командном чемпионате мира по шахматам
Игрок сборной Казахстана по настольному теннису Санжар Жубанов продолжит карьеру в Турции
17:30, Сегодня
Игрок сборной Казахстана по настольному теннису Санжар Жубанов продолжит карьеру в Турции
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: