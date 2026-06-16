"Погода за 30-40 минут": фотограф показал типичный Алматы до и после ливня
Фото: Zakon.kz
Сегодня, 16 июня 2026 года, после обеда Алматы резко накрыла непогода: город оказался во власти сильного ветра, грома и проливного дождя, сообщает Zakon.kz.
Городской фотограф заснял стихию и показал ролик "Типичный Алматы". На кадрах видно, как после непогоды город постепенно возвращается к привычному ритму.
"Погода в Алматы в течение 30-40 минут", – гласит подпись к публикации, опубликованной в Instagram.
Комментаторы живо отозвались на увиденное:
- Погода, как настроение женщины, – непредсказуема.
- Погода думает.
- Кратковременный дождь, как и обещали синоптики.
- От жары к ливню за считанные секунды.
- Отличная погода! Обожаю дождь.
- У природы нет плохой погоды. Дождь нам также нужен летом.
- Классная погодка, свежо так.
Тем временем чуть ранее синоптики РГП "Казгидромет" рассказывали, к какой погоде готовиться 17-19 июня 2026 года жителям Алматы, Астаны и Шымкента.
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