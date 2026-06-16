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Общество

"Погода за 30-40 минут": фотограф показал типичный Алматы до и после ливня

Радуга погода непогода Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 17:52 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 16 июня 2026 года, после обеда Алматы резко накрыла непогода: город оказался во власти сильного ветра, грома и проливного дождя, сообщает Zakon.kz.

Городской фотограф заснял стихию и показал ролик "Типичный Алматы". На кадрах видно, как после непогоды город постепенно возвращается к привычному ритму.

"Погода в Алматы в течение 30-40 минут", – гласит подпись к публикации, опубликованной в Instagram.

Комментаторы живо отозвались на увиденное:

  • Погода, как настроение женщины, – непредсказуема.
  • Погода думает.
  • Кратковременный дождь, как и обещали синоптики.
  • От жары к ливню за считанные секунды.
  • Отличная погода! Обожаю дождь.
  • У природы нет плохой погоды. Дождь нам также нужен летом.
  • Классная погодка, свежо так.

Тем временем чуть ранее синоптики РГП "Казгидромет" рассказывали, к какой погоде готовиться 17-19 июня 2026 года жителям Алматы, Астаны и Шымкента.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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