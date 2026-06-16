#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

В Шымкенте впервые внедрена система смарт-видеожетонов для бригад скорой медицинской помощи

Фото: акимат Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 20:52 Фото: акимат Шымкента
В Шымкенте впервые завершено внедрение проекта по оснащению сотрудников скорой медицинской помощи интеллектуальными смарт-видеожетонами, направленного на повышение безопасности медицинского персонала и совершенствование процессов оказания экстренной помощи.

Аким города Габит Сыздыкбеков и председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин передали оборудование бригадам скорой медицинской помощи, обеспечив начало его практического использования в городских службах экстренного реагирования.

Фото: акимат Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 20:52

Фото: акимат Шымкента

Проект реализован совместно городской станцией скорой медицинской помощи и АО "Казахтелеком". Всего в распоряжение медицинских бригад передано 240 смарт-видеожетонов. Выполнены все необходимые работы по установке, настройке и вводу системы в промышленную эксплуатацию.

Фото: акимат Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 20:52

Фото: акимат Шымкента

Необходимо отметить, что перед полномасштабным внедрением система прошла трехмесячную апробацию в пилотном режиме. Полученные результаты подтвердили эффективность цифрового решения.

Фото: акимат Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 20:52

Фото: акимат Шымкента

Смарт-видеожетоны обеспечивают видеофиксацию действий во время выездов, передачу тревожных сигналов при возникновении нештатных ситуаций, а также централизованное хранение и обработку данных. Использование технологии направлено на повышение безопасности медицинских работников, защиту их прав и формирование объективной доказательной базы при возникновении спорных ситуаций.

Фото: акимат Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 20:52

Фото: акимат Шымкента

Стоит подчеркнуть, система уже функционирует в штатном режиме, все устройства активно используются бригадами скорой медицинской помощи города. Внедрение смарт-видеожетонов стало важным шагом в цифровой трансформации сферы здравоохранения Шымкента.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь
14:47, 04 июня 2025
SOS-кнопка, GPS и видеофиксация: в Астане и Алматы начали защищать сотрудников скорой
Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь
17:23, 01 июня 2026
Умные светофоры в Шымкенте помогают спасать жизни людей
Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь
07:50, 12 августа 2024
Определилась лучшая бригада скорой медицинской помощи в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ATP
20:36, Сегодня
Видеообзор неожиданного поражения Александра Бублика на турнире в Галле
Фото: ufa.uz
20:17, Сегодня
BBC показала подготовку Узбекистана к историческому чемпионату мира по футболу
Фото: UFC
19:55, Сегодня
Арман Царукян назвал лучшего бойца в истории MMA
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
19:22, Сегодня
"Кайрат" узнал первого соперника в Лиге чемпионов
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: