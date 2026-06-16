В Шымкенте впервые внедрена система смарт-видеожетонов для бригад скорой медицинской помощи

В Шымкенте впервые завершено внедрение проекта по оснащению сотрудников скорой медицинской помощи интеллектуальными смарт-видеожетонами, направленного на повышение безопасности медицинского персонала и совершенствование процессов оказания экстренной помощи.

Аким города Габит Сыздыкбеков и председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин передали оборудование бригадам скорой медицинской помощи, обеспечив начало его практического использования в городских службах экстренного реагирования.

Фото: акимат Шымкента

Проект реализован совместно городской станцией скорой медицинской помощи и АО "Казахтелеком". Всего в распоряжение медицинских бригад передано 240 смарт-видеожетонов. Выполнены все необходимые работы по установке, настройке и вводу системы в промышленную эксплуатацию.

Фото: акимат Шымкента

Необходимо отметить, что перед полномасштабным внедрением система прошла трехмесячную апробацию в пилотном режиме. Полученные результаты подтвердили эффективность цифрового решения.

Фото: акимат Шымкента

Смарт-видеожетоны обеспечивают видеофиксацию действий во время выездов, передачу тревожных сигналов при возникновении нештатных ситуаций, а также централизованное хранение и обработку данных. Использование технологии направлено на повышение безопасности медицинских работников, защиту их прав и формирование объективной доказательной базы при возникновении спорных ситуаций.

Фото: акимат Шымкента

Стоит подчеркнуть, система уже функционирует в штатном режиме, все устройства активно используются бригадами скорой медицинской помощи города. Внедрение смарт-видеожетонов стало важным шагом в цифровой трансформации сферы здравоохранения Шымкента.