#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Жара до +43°С обрушится на Казахстан

солнце, небо, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 11:31 Фото: pexels
Казахстанцам рассказали о предстоящей погоде на 18, 19 и 20 июня 2026 года. Согласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет", жителям страны стоит быть готовыми как к дождям, так и к жаре до +43°С, сообщает Zakon.kz.

Так, в ближайшие дни погодные условия в Казахстане будут неустойчивыми в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов и влиянием высотной ложбины.

К примеру, пройдут кратковременные дожди с грозами.

На севере, юге, юго-востоке, в центре страны и вовсе ожидаются сильные дожди, возможен град, усиление ветра.

Уже 19-20 июня на запад республики обрушится очень сильная жара до +40-43°С.

"На остальной территории резких изменений не ожидается".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 11:31
"Погода за 30-40 минут": фотограф показал типичный Алматы до и после ливня

Немного ранее синоптики уже рассказывали, к какой погоде готовиться 17-19 июня 2026 года жителям Алматы, Астаны и Шымкента.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Казахстан, жара уходит, похолодание, дожди, грозы, Казгидромет, прогноз
12:11, 18 июня 2025
На Казахстан надвигаются дожди и спад жары
Казахстан, погода, прогноз, жара, смена, дожди, май
11:22, 16 мая 2025
Майская жара резко уйдет из Казахстана
деревья, пруд, природа
11:22, 15 мая 2026
Адская жара до +45°C и проливные дожди: каким будет лето-2026 в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Михаил Шайдоров
12:18, Сегодня
Стали известны первые турниры Михаила Шайдорова в новом сезоне
Казахстанец Александр Бублик выступит на турнире в Мальорке перед &quot;Уимблдоном&quot;
12:11, Сегодня
Бублик выступит под первым номером на турнире в Мальорке перед "Уимблдоном"
Пётр Ян
11:32, Сегодня
"Я дал согласие": Пётр Ян принял бой с Шоном О’Мэлли
Чемпион мира из РК Жусупов и триумфатор ЭКМ Рейес из Бразилии встретились на турнире в Китае
11:14, Сегодня
Главный конкурент Торехана Сабырхана Жусупов триумфально стартовал на Кубке мира в Китае
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: