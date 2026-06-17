Жара до +43°С обрушится на Казахстан

Казахстанцам рассказали о предстоящей погоде на 18, 19 и 20 июня 2026 года. Согласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет", жителям страны стоит быть готовыми как к дождям, так и к жаре до +43°С, сообщает Zakon.kz.

Так, в ближайшие дни погодные условия в Казахстане будут неустойчивыми в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов и влиянием высотной ложбины.

К примеру, пройдут кратковременные дожди с грозами.

На севере, юге, юго-востоке, в центре страны и вовсе ожидаются сильные дожди, возможен град, усиление ветра.

Уже 19-20 июня на запад республики обрушится очень сильная жара до +40-43°С.

"На остальной территории резких изменений не ожидается". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Немного ранее синоптики уже рассказывали, к какой погоде готовиться 17-19 июня 2026 года жителям Алматы, Астаны и Шымкента.