Жара до +43°С обрушится на Казахстан
Фото: pexels
Казахстанцам рассказали о предстоящей погоде на 18, 19 и 20 июня 2026 года. Согласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет", жителям страны стоит быть готовыми как к дождям, так и к жаре до +43°С, сообщает Zakon.kz.
Так, в ближайшие дни погодные условия в Казахстане будут неустойчивыми в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов и влиянием высотной ложбины.
К примеру, пройдут кратковременные дожди с грозами.
На севере, юге, юго-востоке, в центре страны и вовсе ожидаются сильные дожди, возможен град, усиление ветра.
Уже 19-20 июня на запад республики обрушится очень сильная жара до +40-43°С.
"На остальной территории резких изменений не ожидается".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Немного ранее синоптики уже рассказывали, к какой погоде готовиться 17-19 июня 2026 года жителям Алматы, Астаны и Шымкента.
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