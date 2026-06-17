Ливни, град и 40-градусная жара: погода устроит перепады по всему Казахстану 18 июня

Синоптики РГП "Казгидромет" озвучили прогноз погоды на четверг, 18 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно их заявлению, с прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидаются дожди с грозами.

На севере местами пройдут сильные дожди, а на северо-западе, севере и востоке возможны град и шквалистый ветер.

Стоит отметить, что на западе и северо-востоке республики существенных осадков не прогнозируется.

Кроме того, по стране ожидается усиление ветра, а на северо-западе и севере в ночные и утренние часы возможен туман.

"Днем в ряде областей – Атырауской, Мангистауской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, а также в областях Абай, Жетысу, Улытау и на юге Карагандинской, Костанайской и Актюбинской областей – ожидается сильная жара до 35-40°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Высокая пожарная опасность прогнозируется в Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях, на юге и востоке области Улытау, на юге Карагандинской, на западе и юго-западе Западно-Казахстанской, на западе и северо-востоке Мангистауской, в центре Акмолинской, в центре и на юге области Жетысу, на севере Павлодарской, а также на юге и западе Алматинской области.

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Кызылординской и Туркестанской областях, в области Абай, на крайнем западе Западно-Казахстанской, на юге и юго-западе Костанайской, на востоке Акмолинской, на севере и востоке Павлодарской, на западе, востоке и в центре Карагандинской, на северо-западе, юге и в центре Восточно-Казахстанской, на западе и юге Жамбылской, на севере Алматинской, а также на востоке и западе области Жетысу и на востоке и юге области Улытау.

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Ранее синоптики обновили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на 18-20 июня. Его можно посмотреть тут.