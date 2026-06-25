В Казахстане могут разрешить беспошлинный ввоз бензина из Китая

Вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова в кулуарах Сената 25 июня 2026 года рассказала, что предпринимает Казахстан для снижения рисков дефицита топлива, передает корреспондент Zakon.kz.

Жанель Кушукова отметила, что основным поставщиком топлива для Казахстана всегда была Россия.

"Это рядом, и естественно, что они большой ресурсодержатель. Но сейчас, с учетом сложившейся ситуации, на сегодня буквально мы принимаем решение в рамках Евразийской экономической комиссии о снижении импортных таможенных пошлин, чтобы стимулировать ввоз топлива из третьих стран, прежде всего, это Китай. Тут речь не об объемах, а речь идет о снижении пошлин, а завозить будут только столько, сколько нам нужно на внутреннем рынке. До нуля (могут снизить ввозные пошлины – Прим. ред.) снижаться будут доставки таможенных пошлин, импортные, они разные, они зависят от мировой цены на нефть", – пояснила она.

Речь идет о бензине, дизельном топливе и авиатопливе. Между тем ограничение по вывозу топлива из страны сохраняется.

"Если так вблизи смотреть, то только Китай рядом, который может обеспечить. Мы говорим о том, что создаем возможность, если вдруг какого-то объема нам не будет хватать в какой-то период, то будет существовать возможность ввоза топлива из других третьих стран. Например, авиатоплива. В авиатопливе у нас обеспеченности полноценной нет, вне зависимости от наличия собственных месторождений. Поэтому мы еще придем, соответственно, авиатопливо мы будем покупать из третьих стран. Сейчас мы смотрим – на год", – резюмировала вице-министр.

Ранее сообщалось, что Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) пресечены попытки незаконного вывоза топлива из страны.