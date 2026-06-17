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Общество

Популярное кафе стало очагом массового отравления в Алматинской области

Популярное кафе стало очагом массового отравления в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 22:21 Фото: primeminister.kz
В Алматинской области зафиксирован случай массового отравления: за медицинской помощью обратились 65 человек, посетивших одно из местных кафе, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, инцидент произошел в заведении Sushi Time в поселке Боралдай, которое ранее пользовалось популярностью у местных жителей. После сообщений о плохом самочувствии посетителей кафе временно закрыли, а на место прибыли специалисты санитарной службы.

Согласно данным Управления здравоохранения, 36 человек были госпитализированы в три медицинских учреждения области, остальные 29 проходят амбулаторное лечение. Состояние всех пациентов оценивается как средней степени тяжести, тяжелых случаев не зафиксировано.

Владелица заведения заявила, что кафе работает в сфере общепита около шести лет и подобных инцидентов ранее не происходило. Она также отметила, что оказывает пострадавшим помощь медикаментами и финансово, однако причины произошедшего ей неизвестны.

Санитарные врачи отобрали пробы продукции и сырья для лабораторных исследований, а также начали проверку персонала.

"Окончательно выводы и решения о дальнейших принимаемых мерах будут вынесены после лабораторных исследований. Данные исследования обычно проходят три-пять дней. Потом будут выданы результаты". Руководитель Управления санитарно-эпидемиологического контроля Илийского района Муслим Сагадиев

По итогам экспертизы будут приняты дальнейшие меры. В случае нарушений владельцу кафе грозит штраф до 2 млн тенге, приостановка деятельности и возможная конфискация продукции.

Ранее сообщалось, какие продукты отправляют казахстанцев на больничную койку чаще всего.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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