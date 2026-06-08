Летняя ловушка: какие продукты отправляют казахстанцев на больничную койку чаще всего

Солнце светит так щедро, что кажется, еще немного и на асфальте можно будет жарить яичницу. Мороженое тает на глазах, а безобидный на вид салат может обернуться неприятными последствиями для здоровья. Как избежать пищевого отравления в жаркую погоду, в материале Zakon.kz.

Когда столбики термометров стремятся побить рекорды, продукты начинают жить своей жизнью. И, к сожалению, эта жизнь часто сопровождается активным размножением бактерий. Именно поэтому летом врачи традиционно фиксируют рост числа пищевых отравлений.

Почему жара так любит портить продукты

Представьте, что бактерии – это любители вечеринок. Тепло для них – идеальные условия для праздника. Если зимой они размножаются медленно и лениво, то летом устраивают настоящий фестиваль.

Летние чемпионы по отравлениям: готовые салаты с майонезом;

мясо и птица;

шашлык, который долго лежал на солнце;

молочные продукты;

пирожные и торты с кремом;

морепродукты и рыба;

нарезанные арбузы и дыни.

"В жаркую погоду патогенные микроорганизмы способны размножаться в таких продуктах в течение нескольких часов, особенно если нарушены условия хранения. Особую осторожность следует проявлять при покупке готовой еды на рынках, в местах несанкционированной торговли и уличных точках питания, где не всегда соблюдаются санитарные требования и температурный режим хранения продукции. Кроме того, летом возрастает риск заражения через плохо вымытые овощи, фрукты, ягоды и зелень, на поверхности которых могут находиться возбудители кишечных инфекций", – рассказывает нутрициолог-диетолог Бахытжан Момбаев.

Отдельная история – уличная еда. Конечно, далеко не каждый хот-дог или шаурма опасны. Если продукт хранится без соблюдения температурного режима, риск возрастает в разы.

Но если вы все-таки съели сомнительные продукты, то действовать нужно быстро. Как быстро организм дает понять, что с едой что-то было не так, и какие сигналы нельзя игнорировать, рассказала врач высшей категории Лейла Оспанова.

"Симптомы пищевого отравления могут проявиться довольно быстро – от нескольких часов до суток после еды. Если после приема пищи появились тошнота, слабость, головокружение, неприятные ощущения в животе или рвотные позывы, лучше не откладывать прием лекарств или обращение к врачу. Чем раньше будет оказана помощь, тем меньше риск осложнений", – говорит врач.

Материал по теме Не жир, а вода: почему отеки путают цифры на весах

Как не попасть в ловушку жары

Правило двух часов

Если готовая еда находилась при комнатной температуре более двух часов, лучше с ней попрощаться. А если на улице выше +30 градусов, этот срок сокращается примерно до одного часа. Да, выбросить жалко. Но лечение обычно обходится дороже.

"Наиболее распространенной ошибкой является длительное хранение готовых блюд при комнатной температуре. Многие считают, что несколько часов на столе не представляют опасности, однако уже через 2-3 часа в жаркую погоду количество микроорганизмов в пище может значительно увеличиться". диетолог Бахытжан Момбаев

Холодильник – лучший друг

После покупки скоропортящихся продуктов старайтесь как можно быстрее доставить их домой. Особенно это касается мяса, рыбы, молочных продуктов и полуфабрикатов. Для поездок и пикников пригодятся термосумки или сумки-холодильники.

По словам диетолога-нутрициолога, на дачах и пикниках часто допускаются следующие нарушения:

отсутствие холодильного оборудования или термосумок для хранения скоропортящихся продуктов;

приготовление пищи заранее с последующим длительным хранением без охлаждения;

использование одних и тех же разделочных досок и ножей для сырых и готовых продуктов;

недостаточная термическая обработка мяса и птицы;

употребление продуктов с истекшим сроком годности;

несоблюдение правил личной гигиены и редкое мытье рук.

"Отдельное внимание следует уделять шашлыкам и другим блюдам на открытом воздухе. Недостаточно прожаренное мясо может стать источником опасных бактериальных инфекций. Кроме того, маринады и соусы на основе майонеза не рекомендуется долго хранить вне холодильника", – добавил диетолог-нутрициолог.

Мойте все, что можно помыть

Овощи, фрукты, ягоды и зелень необходимо тщательно промывать под проточной водой. Даже если они выглядят идеально чистыми. Бактерии не любят грязь только в рекламе чистящих средств. В реальности они прекрасно себя чувствуют на поверхности немытых продуктов.

"Следует понимать, что не существует продуктов, которые гарантированно защищают человека от кишечных инфекций или пищевых отравлений. Основным способом профилактики остается соблюдение санитарно-гигиенических норм, правильное хранение продуктов и тщательная термическая обработка пищи". Бахытжан Момбаев

Следите за водой

Летом многие спасаются прохладительными напитками, льдом и водой из разных источников. Однако безопаснее использовать бутилированную или проверенную питьевую воду. Особенно осторожными стоит быть в поездках и на отдыхе.

Материал по теме Популярные продукты оказались связаны с метаболическими нарушениями

Когда пора обращаться к врачу

Пищевое отравление может проявляться по-разному: от легкого дискомфорта до серьезного обезвоживания.

"В первые часы после отравления организм, как правило, сам пытается избавиться от токсинов: появляются тошнота, рвота или диарея. Главное в этот момент – не навредить себе неправильными действиями. Например, не стоит промывать желудок марганцовкой. Это устаревший и небезопасный метод, поскольку можно получить ожог пищевода. Если есть необходимость промывания, достаточно обычной прохладной подсоленной воды. Еще одна распространенная ошибка – сразу принимать антибиотики, например, левомицетин. Многие носят его с собой на всякий случай, но при обычном пищевом отравлении он чаще всего не нужен. Лучше использовать сорбенты. Активированный уголь сегодня применяется реже, поскольку он окрашивает содержимое кишечника в черный цвет, что впоследствии может затруднить диагностику и маскировать признаки желудочного или кишечного кровотечения", – поясняет врач высшей категории Лейла Оспанова.

Также важно восполнять потерю жидкости – пить больше воды, при необходимости использовать растворы для регидратации и обеспечить организму покой.

Тревожными сигналами считаются: высокая температура;

многократная рвота;

сильная диарея;

кровь в стуле;

признаки обезвоживания: сухость во рту, слабость, головокружение.

Пикники, путешествия, вечерние прогулки и посиделки на природе – одни из главных удовольствий теплого сезона. Но жара не прощает беспечности. Иногда один час под палящим солнцем способен превратить вкусный обед в билет на незапланированный марафон обнимашек с керамическим другом.

Материал по теме Круг, матрас или нарукавники: гид для родителей перед отдыхом на воде с детьми

Поэтому главный летний лайфхак звучит просто: храните продукты в холоде, следите за сроками годности и доверяйте не только аппетиту, но и здравому смыслу. Тогда лето оставит после себя только приятные воспоминания.