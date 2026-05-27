В Актау телефон для арестанта спрятали так, что удивились даже сотрудники колонии
В Актау пресекли необычную попытку передать арестанту телефон в радиоприемнике. Гаджет вместе с SIM-картой и зарядным устройством спрятали внутри бытовой техники, передает Zakon.kz.
Как сообщает 27 мая 2026 года издание Lada.kz, факт контрабанды выявили сотрудники учреждения №77 ДУИС по Мангистауской области во время досмотра посылки.
Во время досмотра передачи сотрудники учреждения обнаружили внутри радиоприемника мобильный телефон, SIM-карту и зарядное устройство.
По данному факту собраны соответствующие материалы, которые направлены в Специализированный межрайонный административный суд Актау для принятия процессуального решения в соответствии с законодательством РК.
Ранее сообщалось, что молодой человек пытался перебросить запрещенные вещи на территорию колонии.
