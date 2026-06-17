Персональные данные казахстанцев из трех городов утекли в руки международному преступному каналу
Длительная оперативная разработка, тщательное планирование и скоординированные действия правоохранительных органов позволили выявить и пресечь деятельность преступной группы, действовавшей на международном уровне.
Одновременно в городах Усти-над-Лабем (Чешская Республика), Астана, Алматы и Караганда провели обыски по местам проживания фигурантов уголовного дела.
Во время следственных действий изъяли значительное количество цифровых носителей, содержащих доказательства противоправной деятельности, а также наличные денежные средства.
Как рассказал начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай, для осуществления преступной деятельности злоумышленники создали закрытый интернет-ресурс, на котором размещались персональные данные граждан Казахстана и сопредельных государств.
Внутри группы действовала четкая иерархия: каждый участник выполнял свою роль – от координаторов преступной схемы до операторов, принимающих и обрабатывающих заказы на так называемый "пробив" персональных данных. Для обналичивания незаконно полученных средств использовались дроп-аккаунты.
Был установлен прейскурант на различные виды незаконных услуг, включая разовые запросы и абонентский доступ к ресурсу. Предполагаемые организаторы преступной схемы задержаны и помещены в изолятор временного содержания.
Расследование продолжается.
Ранее мы писали о том, что сообщение в WhatsApp лишило казахстанцев сбережений: раскрыта схема мошенника.