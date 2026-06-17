Персональные данные казахстанцев из трех городов утекли в руки международному преступному каналу

МВД РК вместе с КНБ и надзорным органом, а также полицией Чешской Республики, ликвидировали международный канал, занимавшийся незаконным распространением персональных данных граждан Казахстана и стран СНГ, сообщает Zakon.kz.

Длительная оперативная разработка, тщательное планирование и скоординированные действия правоохранительных органов позволили выявить и пресечь деятельность преступной группы, действовавшей на международном уровне.

Одновременно в городах Усти-над-Лабем (Чешская Республика), Астана, Алматы и Караганда провели обыски по местам проживания фигурантов уголовного дела.

Во время следственных действий изъяли значительное количество цифровых носителей, содержащих доказательства противоправной деятельности, а также наличные денежные средства.

Как рассказал начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай, для осуществления преступной деятельности злоумышленники создали закрытый интернет-ресурс, на котором размещались персональные данные граждан Казахстана и сопредельных государств.

Внутри группы действовала четкая иерархия: каждый участник выполнял свою роль – от координаторов преступной схемы до операторов, принимающих и обрабатывающих заказы на так называемый "пробив" персональных данных. Для обналичивания незаконно полученных средств использовались дроп-аккаунты.

Был установлен прейскурант на различные виды незаконных услуг, включая разовые запросы и абонентский доступ к ресурсу. Предполагаемые организаторы преступной схемы задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

Расследование продолжается.

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