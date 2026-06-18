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Общество

"Очень хорошо живут": в Минтруда высказались о девушке-курьере с ребенком на руках

Министерство труда и социальной защиты населения РК, МТСЗН РК, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 11:28 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев 18 июня 2026 года в кулуарах Сената прокомментировал историю девушки-курьера с ребенком на руках и рассказал, какие выводы сделали в ведомстве после изучения ситуации, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ напомнили о резонансной ситуации с девушкой-курьером, которая работала с ребенком на руках, и поинтересовались, почему Минтруда не отреагировало на нее своевременно.

"Мы изучили эту семью. Значит, у супруга – высшее образование айтишника, у нее – образование техническое, среднее специальное, дошкольное образование. 19 мая они прибыли в Алматы, чтобы самостоятельно попробовать (жить. – Прим. ред.) Мы здесь рекомендуем всем, кто (молодежь) переезжает, обращаться в карьерные центры. Именно там дадут нужные вакансии, какие возможности есть. Да, она действительно зарегистрировалась курьером, но у нас на этом примере возник вопрос к компаниям платформенной занятости. Какой инструктаж она проходила, как проходила, как ее допустили с ребенком?" – озвучил Аскарбек Ертаев.

Он заявил, что компании, работающие в сфере платформенной занятости, пока не предоставили ответ по данному вопросу и попросили время для его рассмотрения.

По словам министра, обсуждение ситуации планируется продолжить на следующей неделе.

"В целом нам нужно определить единый порядок, который будет регулировать наших граждан, когда они будут регистрироваться на такой платформе. Какую технику безопасности, какие инструкции они должны пройти", – дополнил Аскарбек Ертаев.

Отвечая на вопросы журналистов, министр заявил, что информация о тяжелом материальном положении семьи не соответствует действительности. По его словам, семья имеет стабильное финансовое положение, а также может рассчитывать на поддержку близких родственников.

"У него есть кредит, автомобиль, на 2 млн тенге. В Шымкенте они очень хорошо живут. В принципе, брат есть родной, в сфере ломбардов занимается, родители неплохо живут, поэтому у них обеспеченность хорошая", – продолжил Аскарбек Ертаев.

Министр подчеркнул, что после переезда в новый город семье следовало обратиться в карьерный центр, где могли бы помочь с трудоустройством и предложить подходящие вакансии.

Журналисты выразили мнение, что реакция Минтруда на подобные резонансные случаи зачастую следует уже после общественного обсуждения, и поинтересовались, почему ведомство не информирует граждан о принимаемых мерах поддержки на более раннем этапе.

"Мы связались с управлением координации. У нас информация… Пока ее разыскивали, попросили время. Поэтому, как только связались, мы сразу с управлением отработали по мерам господдержки. То есть какую работу предложить, какие вакансии есть. Супругу был предложен перечень вакансий для айтишника с хорошей зарплатой. У нас 107 тыс. вакансий каждый месяц предлагают работодатели. Эти вакансии есть на самом деле в разных сферах. И надо туда обращаться через карьерные центры. Задача карьерных центров – помогать молодежи трудоустраиваться", – сказал Аскарбек Ертаев.

Журналисты также обратили внимание на занятость подростков в сфере доставки и услуг. В ответ министр отметил, что законодательство допускает трудоустройство несовершеннолетних с 14 лет, однако подчеркнул, что этот вопрос находится на контроле правительства, а работодатели обязаны обеспечивать наличие трудовых договоров и соблюдение требований безопасности.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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