Компенсации не будет: в Минтруда высказались о переносе Дня Конституции

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев в кулуарах Сената 26 марта 2026 года рассказал, как будут отдыхать казахстанцы в августе на фоне принятия новой Конституции, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что с этого года 30 августа перестает быть выходным днем. Они поинтересовались, будут ли компенсировать казахстанцам этот день.

"Нет, новая Конституция у нас уже 15 марта принята. Все, этот день будет Днем Конституции. А праздновать будем теперь в следующем году 15 марта. То есть казахстанцы будут отдыхать в этом году на один день меньше", – сообщил в ответ Аскарбек Ертаев.

15 марта, когда на общенациональном референдуме была принята новая Конституция РК, станет государственным праздником – Днем Конституции. Однако сама Конституция вступит в силу 1 июля 2026 года. Тогда же прекратит действие Конституция 1995 года.