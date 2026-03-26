Общество

Компенсации не будет: в Минтруда высказались о переносе Дня Конституции

Дата, даты, календарь, праздники, праздник, праздничные дни, праздничные выходные, выходной, выходные, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 17:24 Фото: pexels
Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев в кулуарах Сената 26 марта 2026 года рассказал, как будут отдыхать казахстанцы в августе на фоне принятия новой Конституции, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что с этого года 30 августа перестает быть выходным днем. Они поинтересовались, будут ли компенсировать казахстанцам этот день.

"Нет, новая Конституция у нас уже 15 марта принята. Все, этот день будет Днем Конституции. А праздновать будем теперь в следующем году 15 марта. То есть казахстанцы будут отдыхать в этом году на один день меньше", – сообщил в ответ Аскарбек Ертаев.

15 марта, когда на общенациональном референдуме была принята новая Конституция РК, станет государственным праздником – Днем Конституции. Однако сама Конституция вступит в силу 1 июля 2026 года. Тогда же прекратит действие Конституция 1995 года.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Снятие части пенсионных: глава Минтруда предлагает повысить пороги минимальной достаточности
16:58, Сегодня
Снятие части пенсионных: глава Минтруда предлагает повысить пороги минимальной достаточности
Могут ли отменить изъятие части пенсионных из ЕНПФ
17:18, Сегодня
Могут ли отменить изъятие части пенсионных из ЕНПФ
В какие страны казахстанцы чаще всего выезжают на работу, рассказали в Минтруда
11:22, 09 октября 2025
В какие страны казахстанцы чаще всего выезжают на работу, рассказали в Минтруда
Последние
Популярные
Читайте также
"Кайрат" и "Семей" узнали приятные новости о своём рейтинговом месте в футзале
17:22, Сегодня
"Кайрат" и "Семей" узнали приятные новости о своём рейтинговом месте в футзале
Федерация дзюдо Казахстана решила не менять место проведения Grand Slam в Астане
17:08, Сегодня
Федерация дзюдо Казахстана решила не менять место проведения Grand Slam в Астане
Глава ФИФА поздравил сборную Казахстана с победой над Намибией в Астане
16:57, Сегодня
Глава ФИФА поздравил сборную Казахстана с победой над Намибией в Астане
Вратарь "Зенита" оценил уровень "Кайрата" в преддверии матча
16:42, Сегодня
Вратарь "Зенита" оценил уровень "Кайрата" в преддверии матча
