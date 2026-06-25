Чем закончилась история с девушкой-курьером, работавшей в Алматы с ребенком на руках

Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев в кулуарах Сената 25 июня 2026 года рассказал, чем закончилась история с молодой мамой, которая работала курьером в Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

Ербол Туякбаев сообщил, что Управление занятости и социальных программ Алматы моментально отреагировало, как только вышла публикация.

"Поехали к ним домой, были предложены меры трудоустройства. Семья отказалась. Самостоятельно они покинули Алматы. Сейчас они живут в Шымкенте вместе с родителями, как и до этого жили", – отметил первый вице-министр труда.

Он заверил, что давления со стороны госорганов на семью не было.

"Давления не было – они самостоятельно приняли такое решение. Это семейные свои договоренности. Может быть, родители обратно позвали. Буквально вчера уточнял – Управление занятости и социальной защиты Шымкента подтвердило эту информацию", – сказал Ербол Туякбаев.

18 июня 2026 года министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев прокомментировал историю девушки-курьера с ребенком на руках и рассказал, какие выводы сделали в ведомстве после изучения ситуации.