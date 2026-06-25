#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+30°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+30°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Чем закончилась история с девушкой-курьером, работавшей в Алматы с ребенком на руках

Минтруда, курьер, работа , фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 12:32 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев в кулуарах Сената 25 июня 2026 года рассказал, чем закончилась история с молодой мамой, которая работала курьером в Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

Ербол Туякбаев сообщил, что Управление занятости и социальных программ Алматы моментально отреагировало, как только вышла публикация.

"Поехали к ним домой, были предложены меры трудоустройства. Семья отказалась. Самостоятельно они покинули Алматы. Сейчас они живут в Шымкенте вместе с родителями, как и до этого жили", – отметил первый вице-министр труда.

Он заверил, что давления со стороны госорганов на семью не было.

"Давления не было – они самостоятельно приняли такое решение. Это семейные свои договоренности. Может быть, родители обратно позвали. Буквально вчера уточнял – Управление занятости и социальной защиты Шымкента подтвердило эту информацию", – сказал Ербол Туякбаев.

18 июня 2026 года министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев прокомментировал историю девушки-курьера с ребенком на руках и рассказал, какие выводы сделали в ведомстве после изучения ситуации.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Министерство труда и социальной защиты населения РК, МТСЗН РК
11:28, 18 июня 2026
"Очень хорошо живут": в Минтруда высказались о девушке-курьере с ребенком на руках
Малый и средний бизнес, малый бизнес, средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятый, самозанятые, самозанятые работники, самозанятый работник, малое предпринимательство, среднее предпринимательство, МСП
11:51, 14 мая 2026
В Минтруда назвали наиболее востребованных в Казахстане специалистов
Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование
12:52, 28 мая 2026
Ученые будут расследовать причины взрыва на "Казцинке"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Экс-игрок &quot;Актобе&quot; Милош Раичкович назвал фаворита матча &quot;Кайрат&quot; - &quot;Сутьеска&quot; в ЛЧ
12:22, Сегодня
Экс-игрок "Актобе" Милош Раичкович назвал фаворита матча "Кайрат" - "Сутьеска" в ЛЧ
Фанаты Узбекистана обвинили Роналду в симуляции после матча с Португалией
12:01, Сегодня
Фанаты Узбекистана после матча с Португалией обвинили Роналду в симуляции
КФФ назначила судей на матчи 15-го тура Премьер-лиги
11:43, Сегодня
КФФ назначила судей на матчи 15-го тура Премьер-лиги
Елдос Сметов
11:31, Сегодня
Первый турнир Елдоса Сметова после триумфа на ОИ-2024: определился соперник легенды
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: