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Общество

Стоимость строительства одинаковых "комфортных школ" разнилась на 1,7 млрд тенге в ЗКО и в ВКО

Школьные занятия, уроки, школа, школы, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 11:31 Фото: akorda.kz
Депутат Сената Андрей Лукин 18 июня 2026 года на заседании палаты заявил о существенных расхождениях в стоимости "комфортных школ", передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что при реализации национального пилотного проекта "Комфортные школы" правительство сократило первоначальный план по вводу учебных мощностей почти в два раза – с 401 до 217 школ.

"А плановое количество новых ученических мест снизилось с 842 тыс. до 460 тыс. Финансирование проекта было полностью переложено на Нацфонд, из которого изъято 1,49 трлн тенге. На конец прошлого года в эксплуатацию было введено только 198 школ. При этом дефицит ученических мест в дневных школах сократился всего лишь на 7,6%. Аудит выявил вопиющие ценовые отклонения, когда стоимость строительства одинаковых по мощности школ в схожих сейсмических условиях резко различается", – сказал Лукин.

К примеру, по его словам, школа на 300 мест в селе Опытное поле в ВКО обошлась бюджету в 4,7 млрд тенге, тогда как аналогичная школа в селе Пугачево стоила 3 млрд тенге.

"А из 75 школ одна школа загружена всего на 29%, 8 школ – на 30-50%, 16 школ – от 50% до 70%, оставшиеся школы – на 70% и выше", – добавил сенатор.

Ранее другой сенатор Нурлан Бекенов заявил о неэффективном управлении бюджетом со стороны акиматов.

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Азамат Сыздыкбаев
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