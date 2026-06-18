Более 300 млрд тенге недосчитался республиканский бюджет по поступлениям в 2025 году

Депутаты Сената 18 июня 2026 года приняли постановление по отчетам правительства и Высшей аудиторской палаты (ВАП) об исполнении республиканского бюджета за 2025 год, передает корреспондент Zakon.kz.

Как заверил заместитель премьер-министра-министр финансов Мади Такиев, по итогам 2025 года экономика Казахстана выросла на 6,5%. Основной вклад в рост внесли транспорт, строительство, горнодобывающая промышленность и торговля.

"При этом сохранив инфляционное давление – инфляция сложилась на уровне 12,3%. Среднемесячная заработная плата составила 442 тыс. тенге, безработица же в течение года оставалась на уровне 4,6%. Государственный долг находится в установленном коридоре. По итогам года он составил 22,8% к ВВП или 36,4 трлн тенге. Активы Нацфонда на конец 2025 года составили 73,8 млрд долларов США, в том числе активы валютного портфеля 63,9 млрд долларов США", – сказал Такиев.

По его данным, поступления республиканского бюджета составили 21,4 трлн тенге или 99% к плану.

"В целом план не исполнен на 336 млрд тенге", – подчеркнул министр.

На это, по его словам, повлияло несколько объективных факторов:

снижение средней цены на нефть на 6$ – с прогнозных 75$ до 69$;

снижение объема экспорта на $1,7 млрд;

в связи с геополитической ситуацией снижение налоговых платежей по 134 крупным предприятиям на 709,3 млрд тенге или 36%.

"Несмотря на неисполнение плана, необходимо отметить и о положительных изменениях. К примеру, собственные доходы республиканского бюджета по сравнению с 2024 годом выросли на 1,8 трлн тенге, темп роста составил 113,2%. Налоговые поступления выросли на 2,2 трлн тенге или на 17,5%, в том числе поступления по корпоративному подоходному налогу выросли на 880 млрд тенге или на 24%. По НДС рост составил 932,5 млрд тенге или на 18%. Также улучшена эффективность камерального контроля. По его итогам в бюджет взыскано 388 млрд тенге", – отметил Такиев.

Расходы республиканского бюджета исполнены на 99% и составили 25,5 трлн тенге.

Он также сообщил, что в автомобилестроении запущены два крупных автозавода: завод KIA в Костанайской области и мультибрендовый завод "Астана Моторс" в городе Алматы.

В сфере цифровизации и искусственного интеллекта открыт Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI. А на базе 20 вузов начата подготовка специалистов по искусственному интеллекту. Внедрена отдельная квота по программе "Болашак".

Ранее сенатор заявил о неэффективном управлении бюджетом со стороны акиматов.