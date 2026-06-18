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Общество

Новая госуслуга появилась в eGov Mobile, которая облегчит жизнь миллионам казахстанцев

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 12:19 Фото: gov4c.kz
Хорошую новость объявили казахстанцам сегодня, 18 июня 2026 года, в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (НИТ), сообщает Zakon.kz.

Речь о новой государственной услуге.

"В мобильном приложении eGov Mobile появился новый сервис – QazaqGaz Aimaq, который позволяет пользователям самостоятельно передавать показания приборов учета газа онлайн. Сервис избавляет от необходимости ждать визита контролера и заполнять бумажные документы. Дополнительно достоверность передаваемых показаний помогает обеспечить искусственный интеллект".Пресс-служба АО "НИТ"

Ранее передать показания газового счетчика онлайн можно было только через приложение QazaqGaz Aimaq.

"Теперь эта функция доступна и в eGov Mobile – без необходимости устанавливать дополнительные приложения. Среди преимуществ нового сервиса – экономия времени и более точное начисление платы за газ на основе фактических показаний".Пресс-служба АО "НИТ"

Отмечается, что ключевая особенность сервиса – автоматическая проверка показаний с помощью искусственного интеллекта.

Система сопоставляет фотографию счетчика с введенными данными и выявляет возможные расхождения еще до отправки. Это исключает опечатки и ошибки при ручном вводе, защищает пользователя от некорректных начислений и снимает необходимость в дополнительной проверке со стороны контролера.

"Показания принимаются с 25-го по 5-е число каждого месяца. Онлайн-передача снижает вероятность ошибок при ручном вводе, делает учет фактического потребления газа более точным и обеспечивает безопасную передачу данных через государственную цифровую платформу".Пресс-служба АО "НИТ"

По данным Министерства энергетики (МЭ) РК за 20 февраля, доступ к голубому топливу имеют уже 13 млн человек. Также в ведомстве заявили, что по итогам 2026 года уровень газификации страны вырастет до 64,3%.

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19 мая 2026 года сообщалось, что в Казахстане продлили запрет на вывоз сжиженного газа еще на полгода.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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