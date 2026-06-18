Президент Черногории посетит Казахстан
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В пресс-службе Акорды 18 июня 2026 года рассказали о том, что Казахстан посетит президент Черногории, сообщает Zakon.kz.
В сообщении указано, что официальный визит президента Черногории Якова Милатовича в нашу страну состоится 18-20 июня по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева.
"19 июня состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых стороны обсудят перспективы укрепления политического диалога, а также расширения торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества", – отметили в Акорде.
В начале июня Казахстан с официальным визитом посещал президент Кипра Никос Христодулидис.
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