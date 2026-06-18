Токаев высказался о привлечении к ответственности лиц, применивших насилие в отношении медработников
Фото: akorda.kz
Выступая 18 июня 2026 года в Акорде на торжественном мероприятии по случаю Дня медицинского работника, глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о привлечении к уголовной ответственности лиц, применивших насилие в отношении медицинских работников, сообщает Zakon.kz.
По словам президента, в настоящее время в системе здравоохранения трудятся более 280 тыс. специалистов.
"Приоритетной задачей остается повышение их статуса и укрепление авторитета. Строгий контроль за безопасностью врачей – предмет нашего особого внимания. По поводу данной проблемы я высказывался на встрече, прошедшей в прошлом году накануне профессионального праздника. В связи с этим в начале этого года я подписал закон о привлечении к уголовной ответственности лиц, применивших насилие в отношении медицинских работников".Касым-Жомарт Токаев
Это решение, как подчеркнул глава государства, "полностью соответствует принципу "Закон и Порядок", который прочно утверждается в нашем обществе".
Материал по теме
Президент о младенческой и материнской смертности: Достигнуты самые низкие показатели за годы Независимости
Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript