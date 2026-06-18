Президент о младенческой и материнской смертности: Достигнуты самые низкие показатели за годы Независимости

18 июня 2026 года в Акорде на торжественном мероприятии по случаю Дня медицинского работника Касым-Жомарт Токаев рассказал о достижениях в сфере здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что государство неизменно уделяет особое внимание развитию медицинской сферы.

"И сейчас в данном направлении ведется масштабная работа. Достигнуты конкретные результаты. Материнская смертность за последние три года сократилась на 35%, а младенческая смертность – на 24%. Это самые низкие показатели за годы Независимости", – сказал глава государства.

Он отметил, что за последние 7 лет по всей стране построено около 1300 объектов здравоохранения.

"Сфера медицинского страхования также была модернизирована в соответствии с требованиями времени", – указал президент.

В своем выступлении он также поблагодарил медицинских работников за их важный для всего общества труд.