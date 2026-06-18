Президент призвал казахстанцев укреплять этические нормы

18 июня 2026 года в Акорде на торжественном мероприятии по случаю Дня медицинского работника Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос о важности соблюдения культуры поведения в обществе, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что благодаря масштабным реформам Казахстан обновляет модель своей государственности.

"Меняются мировоззрение, характер и менталитет наших граждан. Казахстан – правовое государство. Именно так сказано в Главном документе страны – Конституции. Но это не просто принцип, закрепленный в Основном законе. Он требует правильного понимания. Право должно начинаться с повседневной жизни. Это означает, что поведение, этика, дисциплина и даже характер каждого человека не должны противоречить Закону. Согласно Основному закону, Казахстан является светским государством. Однако светскость не означает отказ от национальной идентичности или предание забвению ценностей, присущих нашему народу", – сказал Токаев.

Граждане развитых стран, по его словам, должны, прежде всего, обладать высокой культурой поведения в обществе и на рабочем месте.

"Например, в последнее время мы все видим, как зачастую обычное приветствие превращается в неуместную демонстрацию грубости и бескультурья. Поэтому нужно усилить работу в этом направлении. И это далеко не пустяк: ведь именно по бытовым привычкам и традициям народа зарубежные гости судят об истинном состоянии культуры и развитости государства", – продолжил президент.

Фундаментом построения прогрессивной страны, отметил он, служит высокий уровень зрелости ее граждан.

"Хочу еще раз подчеркнуть: все это берет начало с простых, но жизненно важных принципов: бытового этикета, достойного поведения и искреннего уважения друг к другу. Нам необходимо сформировать новые этические ориентиры общества путем масштабного продвижения таких ценностей. Это наша общая задача. В данном принципиальном вопросе работники медицины должны быть примером для граждан", – заключил президент.

В своем выступлении он также перечислил достижения Казахстана в сфере здравоохранения.