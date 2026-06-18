Правительству предстоит провести масштабную реновацию всей инфраструктуры здравоохранения – Токаев

18 июня 2026 года в Акорде на торжественном мероприятии по случаю Дня медицинского работника президент поручил правительству провести масштабную реновацию всей инфраструктуры здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что успешно реализован первый этап национального проекта по модернизации сельского здравоохранения. Начиная с 2023 года построено 655 новых объектов первичной медико-санитарной помощи.

"В текущем году будет завершена модернизация 32 районных больниц, что обеспечит граждан качественной медицинской помощью в шаговой доступности. В столице и регионах вводятся в строй новые специализированные научные институты и многопрофильные больницы, современные поликлиники и перинатальные центры. Но впереди – огромный объем работы. В стране до сих пор функционируют более 14 тысяч объектов, срок годности которых превысил временные лимиты. Поэтому правительству предстоит провести масштабную реновацию всей инфраструктуры здравоохранения и обновить его материально-техническую базу", – заявил президент.

При этом он отметил, что даже самые современные больницы и передовое оборудование – это всего лишь полдела.





"Главный вопрос – ликвидация дефицита квалифицированных кадров, который особенно остро ощущается в сельской местности. Для этого необходимо разработать программу поддержки работников первичной медико-санитарной помощи. Важно создать такие условия, чтобы те, кто первыми приходят на помощь людям, чувствовали заботу государства, имели достойную оплату труда, полный социальный пакет и четкие стимулы для работы на местах", – добавил Токаев.

Он также указал на значительное снижение в стране случаев материнской и младенческой смертности.