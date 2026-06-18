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Общество

Конституционная обязанность – Токаев о реализации Программы гарантированного объема бесплатной медпомощи

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врачи, доктора, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 13:02 Фото: freepik
18 июня 2026 года на торжественном мероприятии по случаю Дня медицинского работника Касым-Жомарт Токаев рассказал о выполнении государством социальных обязательств, сообщает Zakon.kz.
"Согласно Новой Конституции, Казахстан – это социальное государство, следовательно, выполнение обязательств в социальной сфере является конституционной обязанностью всех ветвей власти и, конечно, правительства. И данная обязанность успешно выполняется. В прошлом году только из республиканского бюджета на социальные нужды было израсходовано свыше 9 триллионов тенге (или почти 18 миллиардов долларов). Огромная сумма", – сказал президент.

Конституционной обязанностью, по его словам, является также и реализация Программы гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

"Это уникальная по своей социальной направленности программа, не имеющая аналогов за рубежом, во всяком случае, с точки зрения количества бесплатных медицинских услуг. И данная программа вписана в нашу Конституцию, это конституционная обязанность. Об этом следует говорить вслух как о реальном достижении нашего государства", – продолжил Токаев.

Он также предложил вспомнить, какие льготы получают женщины после родов: три года декретного отпуска с соответствующими выплатами и сохранением рабочего места.

"Уникальные условия для рожениц – молодых матерей. Я работал на Западе, в частности в Швейцарии, и изучал данную систему. Там, в Швейцарии и в других западных странах, такой системы не существует. Благодаря динамичному внедрению инноваций, высоким стандартам лечения и выверенному балансу цены и качества услуг наша страна уверенно утверждается в статусе регионального центра медицинского туризма", – подытожил президент.

В своем выступлении он также рассказал, как медикам в Казахстане повышают зарплаты.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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