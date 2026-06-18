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Общество

Что будет делать Казахстан с криптоактивами осужденных

Криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 13:30 Фото: unsplash
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов 18 июня 2026 года в кулуарах Сената рассказал о цели создания Национального стратегического крипторезерва, передает корреспондент Zakon.kz.

Целевой объем инвестиций резерва составляет 1 млрд долларов.

"У различных наших осужденных граждан много цифровых активов. Они хранятся на холодных кошельках за рубежом, они не защищены технически. А у правоохранительных органов нет компетенции по управлению такими активами. Соответственно, было принято решение, что эти активы потом будут внесены в криптофонд", – объяснил Сулейменов.

По его словам, инфраструктура уже готова.

"Инфраструктурно мы уже все подготовили, это будет на базе национальной инвестиционной корпорации и центрального депозитария. Самое главное – такие активы будут в нашей юрисдикции и будут нами защищены от претензий третьих стран", – добавил Сулейменов.

Ранее мы писали, что в Казахстане вводится регулирование оборота цифровых активов.

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Азамат Сыздыкбаев
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