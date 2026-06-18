Казахстан ужесточает контроль на границе

Министр иностранных дел Ермек Кошербаев 18 июня 2026 года в кулуарах Сената прокомментировал вероятность увеличения потока нелегальной миграции в Казахстан, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, тенденция на усиление контроля за потоком беженцев сейчас есть в разных странах.

"В странах Шенгенского соглашения ужесточают контроль на своей границе, поскольку количество беженцев увеличивается. Естественно, есть нелегальная миграция, это право этих государств. Поэтому они ужесточают контроль", – сказал Кошербаев.

Соответственно, отмечает он, такие же меры приняты и в Казахстане.

"Мы тоже стараемся, чтобы нелегальная миграция – ее размеры и численность – была меньше. И даже чтобы полностью искоренить ее", – добавил Кошербаев.

Ранее мы писали, что в Минтруда сделали срочное предупреждение для иностранцев в Казахстане.