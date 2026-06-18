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Общество

Найдено село в Казахстане, в котором уже пять лет не зарегистрировано ни одного преступления

Село, сельская местность, деревня, деревни, поселок, аул, частные дома , фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 10:02 Фото: pexels
Сегодня, 18 июня 2026 года, в Департаменте полиции (ДП) области Жетысу рассказали о селе, в котором уже несколько лет не зарегистрировано ни одного преступления, сообщает Zakon.kz.

Речь о селе Жаналык Ескельдинского района области Жетысу с населением около 500 человек, которые пять лет назад отказались от реализации алкогольной продукции.

"Сегодня село является примером общественного порядка, согласия и безопасности. По инициативе аксакалов и местных жителей было принято решение отказаться от алкоголя. Результатом этой инициативы стало то, что за последние пять лет в селе не зарегистрировано ни одного преступления. Жаналык входит в число 30 населенных пунктов области, жители которых отказались от употребления и продажи алкогольной продукции".Пресс-служба ДП области Жетысу

Отмечается, что свой вклад в поддержание общественной безопасности вносит и участковый инспектор полиции, который проводит системную профилактическую работу с населением.

"Сегодня Жаналык наглядно демонстрирует, что, опираясь на единство, ответственность и национальные ценности, можно построить безопасное и благополучное общество".Пресс-служба ДП области Жетысу

Еще в октябре 2025 года генеральный прокурор Берик Асылов рассказал, к чему привел отказ от продажи алкоголя в селах Казахстана.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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