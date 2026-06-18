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Общество

Дожди и сильная жара до +35°С: какая погода ждет Астану, Алматы и Шымкент 19-21 июня

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 16:55 Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня. Из него следует, что с 19 по 21 июня 2026 года три крупнейших мегаполиса страны окажутся во власти дождей и сильной жары до +35°С, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 19 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем возможен град. Ветер северо- восточный 7-12, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем сильная жара +33+35°С.
  • 20-21 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем сильная жара +33+35°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 19 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +31+33°С.
  • 20-21 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +30+32°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 19 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +33+35°С.
  • 20 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +33+35°С.
  • 21 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +33+35°С.

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, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 16:55
Казахстан под ударом стихии: в стране объявили штормовое предупреждение

Ранее синоптики заявили, что на Казахстан обрушится жара до +43°С. Подробнее о погоде на 18, 19 и 20 июня 2026 года можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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