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Общество

Что нужно срочно сделать казахстанцам, которые получили push-уведомление от КГД

Социальные сети, социальная сеть, приложение, приложения, телефон, мобильный интернет, соцсеть, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 18:42 Фото: pexels
Сегодня, 18 июня 2026 года, пресс-служба Комитета государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) Казахстана обратилась к гражданам со срочным предупреждением. Причина – push-уведомления о возможных расхождениях, которые получили налогоплательщики, сообщает Zakon.kz.

Так, из распространенного релиза следует, что в рамках профилактической работы по снижению налоговых рисков КГД направил в Кабинет налогоплательщика push-уведомления. Их получили налогоплательщики (налоговые агенты), у которых выявлены потенциальные расхождения по следующим направлениям:

  • занижение и (или) неправомерное применение освобождения от уплаты подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты с доходов нерезидентов (форма 101.04) за 2023-2025 годы;
  • неправомерное применение положений международных договоров в части освобождения от налогообложения либо применения пониженной ставки налога к доходам нерезидентов (форма 101.04) за 2023-2025 годы;
  • занижение и (или) неисчисление суммы НДС при приобретении работ и услуг от нерезидентов (форма 300.00, приложение 5) за 2023-2025 годы;
  • арифметические ошибки при заполнении декларации по НДС, повлекшие занижение суммы налога (форма 300.00, приложение 5) за 2023-2025 годы.
"В сообщениях содержится описание алгоритмов выявления возможных расхождений, а также рекомендации по самостоятельной проверке представленных сведений. КГД рекомендует налогоплательщикам провести сверку данных и при необходимости самостоятельно устранить выявленные несоответствия", – призвали казахстанцев.

Отмечается, что следующим этапом в автоматизированном режиме будут сформированы уведомления о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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