Сайты злостных неплательщиков НДС будут блокировать в Казахстане

Руководитель управления администрирования цифровых активов КГД МФ РК Талгат Адилов в эфире в Instagram 18 июня 2026 года рассказал, какая будет вестись работа с теми интернет-платформами, операторы которых не платят вовремя НДС, передает корреспондент Zakon.kz.

Талгат Адилов напомнил, что "налог на Google" – это НДС на иностранные интернет-платформы. Он введен с 2022 году, плательщиками являются иностранные компании.

Объект обложения – реализация товаров и услуг через интернет-платформу физическим лицам. В Казахстане зарегистрирована 131 интернет-компания, они на условной регистрации в Казахстане. Рост идет ежегодно, в этом году уже 13 компаний прибавилось, в прошлом году свыше 20", – пояснил он.

Самый крупный плательщик НДС из иностранных компаний в Казахстане – Apple, с 2022 года оплатил 24 млрд тенге. Также крупный плательщики Valve, который является разработчиком игр, таких как Counter-Strike и Dota 2.

За оказание услуг, за подписки он получает доходы, с которых платит НДС в Казахстан. Результаты хорошие, за четыре года поступления 171 млрд тенге, в этом году уже поступило более 40 млрд. В этом году планируем обеспечить поступления 90-100 млрд", – пояснил Талгат Адилов.

Он подчеркнул, что в этом году налоговики будут анализировать поступления и расхождения по кварталам, а также выставлять уведомления и доводить до плательщиков информацию об обязательствах по уплате НДС в Республике Казахстан.

Также в этом году будет введена практика блокировки тех, кто является злостным неплательщиком. Да, уже есть наработки. Мы проводим беседы и встречи с компаниями. В пределах одного-двух месяцев мы начнем применять эту норму", – заявил он.

По его словам, блокировать будут в случае неисполнения соответствующего уведомления.

Мы должны выставить уведомление и понять причину выявленных расхождений. Плательщик должен представить пояснения. Если уведомление будет проигнорировано, тогда мы будем применять меры", – добавил спикер.

11 июня 2026 года сообщалось, что в Кащахстане утверждены Правила и сроки реализации пилотного проекта по компенсации суммы налога на добавленную стоимость физическим лицам, иностранцам, при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС (пилотный проект "такс фри").