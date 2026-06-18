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Общество

Схема на 70 млн тенге: астанчанин цинично обманул 111 абитуриентов

Парень, чтение, учеба , фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 18:57 Фото: pixabay
Астанчанин осужден за незаконное обещание содействия в получении образовательных грантов, а также поступлении в магистратуру и докторантуру, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре столицы рассказали, что местный житель вводил казахстанцев в заблуждение, уверяя, что у него есть связи в образовательной сфере, а также возможности для поступления в вузы и получения грантов.

"Доверившись его обещаниям, потерпевшие отдавали ему большие деньги. Однако в итоге он не предпринимал никаких действий, а полученные денежные средства присваивал и использовал по собственному усмотрению".Прокуратура Астаны

В результате его преступных действий пострадали 111 человек, а общий ущерб составил около 70 миллионов тенге. При этом большинству потерпевших похищенные средства так и не вернули.

Злоумышленник полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.

Накануне, 17 июня 2026 года, пресс-служба АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) предупредила казахстанцев о новой уловке мошенников.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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