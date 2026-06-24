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События

Сотрудник вуза Астаны обманул 18 абитуриентов и поплатился свободой

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 15:16 Фото: freepik
В Астане вынесли приговор работнику одного из столичных вузов, который организовал преступную схему по "содействию" в поступлении в университет, сообщает Zakon.kz.

Подробности 24 июня 2026 года раскрыли в прокуратуре города:

"Используя поддельные печати и фиктивные договоры, он ввел 18 абитуриентов в заблуждение, обещая зачисление вне установленного порядка за денежное вознаграждение от 600 до 900 тыс. тенге".

В ходе главного судебного разбирательства государственный обвинитель доказал умысел подсудимого на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, неоднократно и подделку официальных документов и изготовление поддельной печати.

"Приговором суда виновный осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу. Материальный ущерб взыскан".Прокуратура Астаны

Прокуратура рекомендует гражданам проявлять бдительность и обращаться только к официальным источникам при поступлении в учебные заведения.

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Ранее сообщалось, что приговор вынесен казахстанцу, который пытался незаконно вывезти за границу тонны спирта.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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