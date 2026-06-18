Схема на 70 млн тенге: астанчанин цинично развел 111 абитуриентов

Астанчанин осужден за незаконное обещание содействия в получении образовательных грантов, а также поступлении в магистратуру и докторантуру, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре столицы рассказали, что местный житель вводил казахстанцев в заблуждение, уверяя, что у него есть связи в образовательной сфере, а также возможности для поступления в вузы и получения грантов.

"Доверившись его обещаниям, потерпевшие отдавали ему большие деньги. Однако в итоге он не предпринимал никаких действий, а полученные денежные средства присваивал и использовал по собственному усмотрению". Прокуратура Астаны

В результате его преступных действий пострадали 111 человек, а общий ущерб составил около 70 миллионов тенге. При этом большинству потерпевших похищенные средства так и не вернули.

Злоумышленник полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.

Накануне, 17 июня 2026 года, пресс-служба АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) предупредила казахстанцев о новой уловке мошенников.