В атмосфере гордости и признания: медицинское сообщество Акмолинской области отметило праздник

В канун Дня медицинского работника в Кокшетау прошло масштабное праздничное мероприятие, объединившее тех, чья профессия измеряется тысячами спасенных жизней.

За всеми стратегическими сдвигами, новыми больницами и уникальными операциями стоит колоссальный, ежедневный труд более чем 12-тысячного коллектива акмолинских медиков. Именно они, преданные своему священному долгу, ежедневно стоят на страже здоровья жителей региона.

Здравоохранение Акмолинской области сегодня переживает этап масштабной и качественной трансформации, становясь высокотехнологичной, доступной и ориентированной на человека отраслью. Масштабные государственные инвестиции, внедрение передовых цифровых решений и постоянное обновление инфраструктуры позволяют региону не просто следовать общереспубликанским трендам, но и задавать новые стандарты в оказании медицинской помощи как городскому, так и сельскому населению.

Прямо в фойе гостей встречала интерактивная выставка передовых технологий телемедицины, наглядно демонстрирующая, как цифровизация меняет стандарты регионального здравоохранения.

Выступая перед собравшимися, аким Акмолинской области сделал ключевой акцент на масштабной государственной поддержке. По словам руководителя региона, за последние три года на развитие областного здравоохранения было выделено более 25 миллиардов тенге. Регион успешно завершает реализацию полномасштабного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", благодаря которому в 14 населенных пунктах построено и уже активно функционирует 38 объектов первичного звена.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Марат Ахметжанов детально остановился на крупных инвестиционных проектах, которые выводят медицину региона на принципиально новый, международный уровень.

"В Сандыктауском районе начато строительство трех медицинских объектов. В целях привлечения инвестиций в сферу здравоохранения в областном центре близится к завершению масштабное строительство многопрофильной межрегиональной больницы на 630 коек. В рамках социальной ответственности бизнеса реализуется проект по строительству больницы на 350 коек в Косшы. В результате будет создано 950 новых рабочих мест. С начала года в Косшы уже функционирует новая современная поликлиника на 1000 посещений в смену. Проект реализуется без затрат госбюджета за счет средств инвестора", – отметил в своем выступлении аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Стоит отметить, что наряду с новым строительством идет масштабное обновление существующей инфраструктуры: завершается капитальный ремонт Аккольской и Шортандинской районных больниц, а в детском реабилитационном центре "Болашак" ремонт провели впервые за полвека, закрепив этот шаг вручением учреждению нового микроавтобуса.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Решая вопросы доступности, область совершает мощный рывок в цифровизацию, следуя президентскому курсу на превращение Казахстана в полноценную цифровую страну. В Кокшетау открыт инновационный центр "DIGITAL Aqmola", аккумулировавший ключевые IT-решения и единый контакт-центр "I-KOMEK". В саму медицинскую практику сегодня активно внедряются решения с использованием искусственного интеллекта. В области реализуется цифровая платформа "Ascle" (ИИ-терапевт), уникальная система распознавания инсультов "Cerebra", а также пилотный проект "Med 365". К национальной телемедицинской сети уже подключены 14 организаций, что позволило оказать более 130 тысяч дистанционных услуг жителям отдаленных сел без необходимости выезда из районов.

Однако за всеми сложнейшими технологиями всегда стоят люди. Марат Ахметжанов с гордостью отметил, что сегодня акмолинские врачи выполняют уникальные кардио- и нейрохирургические операции, которые раньше проводились только в крупных республиканских центрах – за год их сделано более 350. Высочайший профессионализм трансплантологов Многопрофильной областной больницы позволил успешно провести сложнейший донорский процесс, благодаря которому двое тяжелобольных казахстанцев получили шанс на новую жизнь.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Высокие технологии пришли и в районы: в Жаксынском районе врачи впервые начали эндопротезирование суставов, в больнице района Биржан сал хирурги внедрили тяжелые сосудистые операции, а в Атбасаре успешно проводят сложнейшие нейрохирургические вмешательства. Для закрепления этих успехов регион системно решает кадровый вопрос. В этом году ряды врачей области пополнят порядка 160 выпускников медицинских вузов, причем 122 из них обучились за счет грантов акима области. Привлекаются специалисты и в сельскую местность: в прошлом году в регион приехали 143 врача, что снизило дефицит кадров сразу на 22 процента.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Кульминацией праздника стала торжественная церемония награждения. Государственные награды получили лучшие представители профессии. Орденом "Құрмет" была награждена директор Кокшетауской городской поликлиники Галия Сабатаева, являющаяся продолжательницей знаменитой медицинской династии с более чем 175-летней историей.

"Как я недавно подсчитала, почти 180 лет мы отдали системе здравоохранения и делу сохранения здоровья наших пациентов. В отрасли здравоохранения я работаю уже почти 40 лет. Наш коллектив насчитывает порядка 800 сотрудников, и мы прилагаем все усилия для того, чтобы сохранить здоровье наших детей, беременных женщин и пожилых людей", – поделилась Галия Сабатаева.

Высокой награды – медали "Ерен еңбегі үшін" – удостоились ветеран здравоохранения Баян Искакова, прошедшая путь от сельского врача до крупного руководителя и депутата Верховного Совета СССР , и главный врач Атбасарской многопрофильной межрайонной больницы Самат Исламов. Медалью "Шапағат" отметили диспетчера областной станции скорой помощи и старшую медсестру отделения реанимации онкослужбы. Медали "Еңбек ардагері" получили профессионалы с почти полувековым стажем: инфекционист Умит Ибраева, врач-эксперт Татьяна Степанова, медицинский статист Айсулу Оспанова и легендарный преподаватель Кокшетауского высшего медицинского колледжа Нина Лабенская, воспитавшая не одно поколение специалистов.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Целый ряд докторов и медсестер были отмечены нагрудными знаками "Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігі" и "Саланың дамуына қосқан үлесі үшін", а также почетными благодарственными письмами акима области. Примечательно, что прямо на сцене Марат Ахметжанов вручил сертификат на приобретение современных рабочих планшетов для 16 бригад скорой помощи руководителю областной станции. Жилье на селе также нашло своих героев: ключи от новых квартир получили молодые врачи, переехавшие работать в Шортандинский район. Здесь же под аплодисменты зала аким вручил дипломы с отличием лучшим выпускникам медицинского факультета КУ имени Шокана Уалиханова.

Самыми трогательными моментами вечера стали искренние признания пациентов. Праздник завершился яркой концертной программой, оставив в сердцах медиков уверенность в том, что их колоссальный, ежедневный труд неоценим для общества, а поддержка государства позволит им и дальше уверенно выполнять свою священную миссию.