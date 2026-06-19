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Происшествия

Питомник с породистыми кошками сгорел дотла в Караганде

Пламя уничтожило питомник с породистыми кошками в Караганде, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 23:31 Фото: magnific.com
В Караганде ночью сгорел питомник с породистыми кошками. Он был пристроен к жилому дому, большая часть которого превратилась в пепел. Семь животных погибли. К счастью, большинство спаслось, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, пожар начался примерно в 23:00. Из хозпостроек повалил дым. Первыми его увидели соседи и стали стучать хозяевам. Когда те открыли двери, пламя вспыхнуло с большей силой. Супруги не знали, спасать себя или животных. Кошки в панике разбежались по округе – их пришлось искать.

Огонь в итоге охватил 100 кв. м. Прибывшие спасатели вынесли из дома три газовых баллона, тем самым предотвратив возможный взрыв.

Как уточняется, в данное время владельцы тщетно пытаются найти хоть что-то уцелевшее. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправная проводка.

"В питомнике было где-то 20, 13 удалось спасти, остальные погибли, к сожалению. Очень жаль, что сгорело все: и крыша, внутри дома, и родителям только заказали бытовую технику. Еще даже с коробок не повытаскивали. Компьютер, холодильник, машинка стиральная". Светлана Здвижкова

Ранее сообщалось, что кошку заперли в почтомате на западе Казахстана

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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