Спасатели помогли кошке спуститься на землю

Утром 25 апреля спасатели Кызылординского района помогли кошке спуститься на землю, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС страны, в селе Тасбогет Кызылординской области спасатели достали кошку, которая из-за боязни самостоятельного спуска продолжительное время находилась на дереве. Своим беспокойством животное сподвигло прохожих обратиться к профессионалам.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Наблюдавшие за процессом спасения очевидцы выразили слова благодарности спасателям за оперативность и слаженные действия.

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