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Спасатели помогли кошке спуститься на землю

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 07:51 Фото: пресс-служба МЧС РК
Утром 25 апреля спасатели Кызылординского района помогли кошке спуститься на землю, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС страны, в селе Тасбогет Кызылординской области спасатели достали кошку, которая из-за боязни самостоятельного спуска продолжительное время находилась на дереве. Своим беспокойством животное сподвигло прохожих обратиться к профессионалам.

Кызылординская область, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 07:51

Фото: пресс-служба МЧС РК

Наблюдавшие за процессом спасения очевидцы выразили слова благодарности спасателям за оперативность и слаженные действия.

А кинологи рассказали, куда чаще всего клещи кусают собак.

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