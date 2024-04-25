Спасатели помогли кошке спуститься на землю
Фото: пресс-служба МЧС РК
Утром 25 апреля спасатели Кызылординского района помогли кошке спуститься на землю, сообщает Zakon.kz.
По данным МЧС страны, в селе Тасбогет Кызылординской области спасатели достали кошку, которая из-за боязни самостоятельного спуска продолжительное время находилась на дереве. Своим беспокойством животное сподвигло прохожих обратиться к профессионалам.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Наблюдавшие за процессом спасения очевидцы выразили слова благодарности спасателям за оперативность и слаженные действия.
А кинологи рассказали, куда чаще всего клещи кусают собак.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript