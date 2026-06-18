В Шымкенте накануне Дня города открыли Дом культуры, аллею цветов и новый парк

В преддверии Дня города в Шымкенте состоялось открытие ряда новых объектов, направленных на развитие городской инфраструктуры, создание комфортной среды и расширение возможностей для досуга, творчества и предпринимательской деятельности.

В торжественных мероприятиях приняли участие аким города Габит Сыздыкбеков, жители и гости мегаполиса.

Одним из наиболее ожидаемых событий стало открытие нового Дома культуры в жилом массиве Текесу. Решение о его строительстве принято по итогам выездных встреч с населением, в ходе которых жители неоднократно поднимали вопрос о необходимости современного культурного центра.

Фото: акимат Шымкента

Дом культуры, построенный при поддержке спонсоров, станет местом проведения концертов, общественных мероприятий, творческих занятий и различных кружков для детей и молодежи. Аким города поблагодарил подрядчиков и спонсоров за вклад в реализацию проекта.

Существенным вкладом в развитие городской среды стало создание Аллеи цветов в микрорайоне Астана. Новый комплекс призван упорядочить цветочную торговлю и обеспечить предпринимателям современные условия для ведения бизнеса.

Фото: акимат Шымкента

Общий объем частных инвестиций в реализацию проекта составил около 1 млрд тенге. Помимо благоустройства территории, инициатива позволит обеспечить работой порядка 100 человек. Архитектурное решение аллеи выполнено в едином стиле, что органично дополняет облик района и делает пространство более привлекательным для жителей и гостей города.

Фото: акимат Шымкента

Особое место среди новых городских локаций занимает новый парк в микрорайоне Shymkent City. На территории площадью 4,2 гектара появились прогулочные маршруты, зоны отдыха, спортивные площадки и участки для проведения культурно-массовых мероприятий.

Значительный объем работ выполнен по озеленению территории и созданию современной ландшафтной композиции. Реализация проекта позволила сформировать одно из крупнейших общественных пространств Шымкента, ориентированное на семейный отдых и активное времяпрепровождение.

Фото: акимат Шымкента

Стоит отметить, открытие новых объектов стало очередным подтверждением последовательной работы по развитию мегаполиса. Реализованные инициативы не только улучшат городской облик, но и создадут дополнительные возможности для самореализации, отдыха и комфортной жизни горожан.