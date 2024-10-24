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Новые комфортные школы открылись в Шымкенте накануне Дня Республики

открытие школы, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 20:40 Фото: пресс-служба акимата города Шымкента
24 октября 2024 года в Шымкенте торжественно открыли две школы нового формата на 1200 и 2 тыс. мест. Учебные заведения, расположенные в микрорайонах Нуршуа́к и Юго-Восток, стали подарком городу в преддверии Дня Республики, сообщает Zakon.kz.

Эти школы не только решают проблему нехватки мест, но и создают пространство для качественного обучения и всестороннего развития детей.

Почему эти школы так важны?

В самом многодетном регионе страны такие проекты особенно актуальны. Новые школы обеспечивают детям доступ к образованию в комфортных и безопасных условиях, что позволяет разгрузить переполненные учебные заведения. Каждый аспект был продуман с учетом возрастных особенностей: блоки для младших и старших классов находятся в отдельных частях, что облегчает адаптацию учеников.

открытие школы, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 20:40

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Образование без барьеров

Школы оборудованы всем необходимым для детей с особыми потребностями: установлены пандусы и лифты, предусмотрены специализированные зоны. В учебных кабинетах использованы современные технологии, а для школьников открыты STEM-лаборатории, мастерские по дизайну и культуре домашнего хозяйства, кабинеты робототехники и хореографии. Спортивная инфраструктура включает четыре зала и открытые площадки для игр и активного отдыха.

открытие школы, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 20:40

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Для творческого развития и отдыха предусмотрены коворкинг-зоны и зоны релакса. Безопасность тоже не осталась без внимания: на территории установлены камеры видеонаблюдения и турникеты для контроля доступа.

Ответственность за общее благо

На церемонии открытия аким Шымкента Габит Сыздыкбеков напомнил родителям и детям о важности бережного отношения к государственным проектам.

"Эти школы построены для наших детей на средства государства, то есть на деньги каждого из нас. Важно, чтобы дети понимали это и уважительно относились ко всему, что создано для них и ради их будущего". Габит Сыздыкбеков

Новые возможности для школьников

Проект "Комфортная школа" реализуется по поручению президента Касым-Жомарта Токаева и охватывает всю страну. Строительство и оснащение учебных заведений выполняет АО "Samruk-Kazyna Construction", выступая в роли единой дирекции проекта.

открытие школы, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 20:40

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

"Мы создали все условия для качественного обучения и творческого развития. Современные образовательные пространства открывают перед детьми новые возможности", – отметила руководитель Управления образования Нургул Шамшиева.

Реакция родителей и учеников

Родители и ученики уже оценили комфорт и возможности, которые дают новые школы. Удобные учебные помещения, современное оборудование и внимательное отношение к безопасности получили самые высокие оценки.

открытие школы, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 20:40

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Ключ к будущему – в заботе о детях

Открытие новых школ стало важным событием для Шымкента, символизирующим стремление к лучшему будущему. В преддверии Дня Республики этот шаг демонстрирует, что забота о подрастающем поколении и создание условий для их развития – одна из главных задач сегодняшнего дня.

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