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Общество

Партия "Ауыл" призвала рассматривать продовольственную безопасность как элемент национальной безопасности

Фото: пресс-служба партии &quot;Ауыл&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 20:57 Фото: пресс-служба партии "Ауыл"
В Казахстане обсудили ключевые вызовы в сфере продовольственной безопасности.

Экспертная дискуссия прошла в рамках круглого стола "Формула продовольственной безопасности", организованного партией "Ауыл", Национальным аграрным научно-образовательным центром и Министерством сельского хозяйства РК.

Площадкой для обсуждения стал Научно-производственный центр зернового хозяйства имени А. И. Бараева. Участие в мероприятии приняли депутаты, представители профильных госорганов, руководители аграрных вузов, ученые и эксперты отрасли.

Открывая заседание, депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Комитета по аграрным вопросам, лидер партии "Ауыл" Серик Егизбаев подчеркнул, что в условиях глобальной нестабильности продовольственная безопасность выходит далеко за рамки отраслевой повестки и становится важнейшим элементом национальной безопасности государства.

"Сегодня продовольственная безопасность является не только вопросом развития аграрного сектора, но и важнейшей составляющей национальной безопасности, социальной стабильности и устойчивого развития государства", – отметил Серик Егизбаев.
Фото: пресс-служба партии "Ауыл", фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 20:57

Фото: пресс-служба партии "Ауыл"

В ходе обсуждения особое внимание было уделено снижению импортозависимости по отдельным видам продовольствия, развитию отечественного производства, совершенствованию механизмов государственной поддержки аграриев, а также усилению роли науки в формировании устойчивой продовольственной системы страны.

В этой связи председатель правления НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" Бауыржан Асанов подчеркнул, что развитие аграрной науки и внедрение передовых разработок должны оставаться одними из ключевых приоритетов государственной политики.

Директор Департамента агропродовольственных рынков и переработки сельскохозяйственной продукции Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Сержан Шарипов отметил, что продовольственная безопасность представляет собой способность государства стабильно обеспечивать население основными продуктами питания в необходимом объеме, надлежащего качества и по доступным ценам.

Фото: пресс-служба партии "Ауыл", фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 20:57

Фото: пресс-служба партии "Ауыл"

По его словам, достижение этой цели требует комплексного подхода, включающего развитие собственной сырьевой базы, увеличение объемов отечественного производства, модернизацию перерабатывающей отрасли, совершенствование систем хранения и логистики, а также снижение зависимости от импорта по социально значимым и чувствительным товарным позициям.

Отдельный блок дискуссии был посвящен современным подходам к обеспечению качества и безопасности пищевой продукции. Ректор Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана Аскар Наметов отметил, что технологии контроля качества продуктов питания становятся важнейшим фактором защиты здоровья населения.

"Продовольственная безопасность начинается с лабораторного анализа и заканчивается здоровьем нации. Инвестиции в науку сегодня – это инвестиции в безопасный Казахстан завтра", – подчеркнул Аскар Наметов.

В ходе круглого стола были рассмотрены перспективы внедрения высокоточных методов физико-химической экспертизы, молекулярно-генетических технологий, цифровых систем прослеживаемости продукции и инструментов искусственного интеллекта для мониторинга рисков в продовольственной сфере.

Эксперты также обсудили модернизацию исследовательской инфраструктуры, развитие региональных научно-экспертных центров, подготовку квалифицированных кадров и расширение прикладных исследований в области биотехнологий, цифрового мониторинга и искусственного интеллекта.

По итогам встречи выработан ряд практических предложений, направленных на повышение эффективности государственной политики, развитие аграрной науки и укрепление конкурентоспособности отечественного агропромышленного комплекса.

Озвученные инициативы будут систематизированы и направлены на рассмотрение в профильные государственные органы и отраслевые объединения.

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Канат Болысбек
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