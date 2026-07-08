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Общество

В Казахстане рассматривают новые правила формирования пенсий

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, пенсионная выплата, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 09:16 Фото: Zakon.kz
Под председательством министра труда и социальной защиты населения Казахстана Аскарбека Ертаева состоялось заседание специальной рабочей группы по вопросам совершенствования пенсионной системы, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства за 8 июля 2026 года, в мероприятии приняли участие представители государственных органов, экспертного сообщества и профильных организаций.

Так, на рассмотрение рабочей группы был представлен проект сингапурской модели пенсионной системы.

Известно, что в рамках данной модели предусматривается формирование обязательного пенсионного капитала с возможностью использования части средств на приобретение жилья, оплату образования, медицинские расходы и инвестиции до выхода на пенсию.

"Поступающие средства распределяются между тремя счетами, один из которых позволяет решать жилищный вопрос через льготный механизм".Пресс-служба МТСЗН РК

Вместе с тем в ходе обсуждения отдельные эксперты выразили сомнения в том, насколько представленная модель в достаточной степени учитывает интересы социально уязвимых категорий граждан, в том числе лиц с инвалидностью и родителей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Участники заседания отметили необходимость дополнительного анализа влияния данной модели на уровень пенсионного обеспечения указанных категорий населения.

В настоящее время на рассмотрении рабочей группы находятся и другие подходы к модернизации пенсионной системы.

Кроме того, государственный фонд социального страхования предложил внедрить механизм социальной пенсионной выплаты, размер которой зависит от соотношения среднемесячного дохода гражданина к медианной заработной плате и продолжительности участия в системе обязательного социального страхования.

Данный подход направлен на усиление солидарного компонента пенсионной системы.

"Единый накопительный пенсионный фонд представил модель, при которой 4% от взносов работодателя направляются на индивидуальный пенсионный счет гражданина, а 1% – в солидарный (страховой) компонент. Это позволяет сочетать накопительный принцип с элементами страхования и пожизненных выплат".Пресс-служба МТСЗН РК

В Министерстве труда и социальной защиты населения настоятельно подчеркивают, что все представленные предложения находятся на стадии экспертного обсуждения.

Окончательные решения будут приняты после всестороннего анализа социальной справедливости, финансовой устойчивости и влияния каждого из вариантов на различные категории граждан.

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О том, как увеличить будущую пенсию в Казахстане, можно прочитать здесь.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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