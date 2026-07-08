В Казахстане рассматривают новые правила формирования пенсий
По данным ведомства за 8 июля 2026 года, в мероприятии приняли участие представители государственных органов, экспертного сообщества и профильных организаций.
Так, на рассмотрение рабочей группы был представлен проект сингапурской модели пенсионной системы.
Известно, что в рамках данной модели предусматривается формирование обязательного пенсионного капитала с возможностью использования части средств на приобретение жилья, оплату образования, медицинские расходы и инвестиции до выхода на пенсию.
"Поступающие средства распределяются между тремя счетами, один из которых позволяет решать жилищный вопрос через льготный механизм".Пресс-служба МТСЗН РК
Вместе с тем в ходе обсуждения отдельные эксперты выразили сомнения в том, насколько представленная модель в достаточной степени учитывает интересы социально уязвимых категорий граждан, в том числе лиц с инвалидностью и родителей, воспитывающих детей с инвалидностью.
Участники заседания отметили необходимость дополнительного анализа влияния данной модели на уровень пенсионного обеспечения указанных категорий населения.
В настоящее время на рассмотрении рабочей группы находятся и другие подходы к модернизации пенсионной системы.
Кроме того, государственный фонд социального страхования предложил внедрить механизм социальной пенсионной выплаты, размер которой зависит от соотношения среднемесячного дохода гражданина к медианной заработной плате и продолжительности участия в системе обязательного социального страхования.
Данный подход направлен на усиление солидарного компонента пенсионной системы.
"Единый накопительный пенсионный фонд представил модель, при которой 4% от взносов работодателя направляются на индивидуальный пенсионный счет гражданина, а 1% – в солидарный (страховой) компонент. Это позволяет сочетать накопительный принцип с элементами страхования и пожизненных выплат".Пресс-служба МТСЗН РК
В Министерстве труда и социальной защиты населения настоятельно подчеркивают, что все представленные предложения находятся на стадии экспертного обсуждения.
Окончательные решения будут приняты после всестороннего анализа социальной справедливости, финансовой устойчивости и влияния каждого из вариантов на различные категории граждан.
О том, как увеличить будущую пенсию в Казахстане, можно прочитать здесь.